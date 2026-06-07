Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

Детлит спешит на помощь

В новинках классика, народные сказки, лес, корабли — и каша

Издательства предлагают литературу, которую могут изучать сами дети и которую могут читать им родители. Но главное — книги все еще служат надежной дверью в детство. И в лето.

Тамара Михеева «Шумсы»

«Абрикобукс»

Трепетное отношение к лесу как особому пространству напоминает о важности экологической темы в детской литературе. Лес как дом, лес как другой мир, лес, наконец, как целый организм, где существует великое множество других жизней. Сами приключения шумсиков на этом фоне почти классические в хорошем смысле слова. И это не случайно, ведь в лесу возможно все что угодно. При этом лес делится на несколько уровней, и наблюдать за каждым из них — особое удовольствие. Шумсики тоже меняют оптику, призывая нас видеть в различном — общее. И конечно, слушать и слышать шум листвы.

Обложка книги «Шумсы». Автор Тамара Михеева. Издательство Абрикобукс, 2026

Обложка книги «Шумсы». Автор Тамара Михеева. Издательство Абрикобукс, 2026

Фото: Абрикобукс

Обложка книги «Шумсы». Автор Тамара Михеева. Издательство Абрикобукс, 2026

Фото: Абрикобукс

Николай Назаркин «Корабли, открывшие мир»

«Ламинария»

«На полярных морях и на южных, / По изгибам зеленых зыбей, / Меж базальтовых скал и жемчужных / Шелестят паруса кораблей»,— писал недавний юбиляр Николай Гумилев. Похоже, эта книга ему бы понравилась. Корабль от мала до велика. От паруса до пара. От весла до винта. И море как дорога и источник процветания. Корабли в этой книге — не просто технические изобретения, но и часть человеческой культуры. Морская стихия бросает вызов — и человек отвечает на него. А что, если жажда путешествий все-таки первична и человек хочет увидеть новое в любой стихии? Книга напомнит и об этом.

Вера Некрасова «Каша, Комод и Розовый Какаду»

«Белая ворона / Albus corvus»

Этакий Мойдодыр наоборот. Каша обретает субъектность и совершает побег, напоминая, что у детлита и абсурда много общего. Можно поразмышлять о том, что Каша (или все-таки каша?) тоже не желает быть съеденной, а хочет исследовать окружающий мир и понять свое место в нем. Чтобы — не исключено — вернуться в кастрюлю. Но до этого побыть чем-то вроде мифологического первовещества. Главное — столь важная в детстве смена точки зрения. И какая-то мораль есть в том, чтобы провести разницу между невкусной кашей из «Денискиных рассказов», оказавшейся в итоге на шляпе случайного прохожего,— и той, которая приняла решение сбежать сама.

Обложка книги «Каша, Комод и Розовый Какаду». Автор Вера Некрасова.Издательство «Белая ворона/Albus Corvus», 2026

Обложка книги «Каша, Комод и Розовый Какаду». Автор Вера Некрасова.Издательство «Белая ворона/Albus Corvus», 2026

Фото: Издательство «Белая ворона / Albus Corvus»

Обложка книги «Каша, Комод и Розовый Какаду». Автор Вера Некрасова.Издательство «Белая ворона/Albus Corvus», 2026

Фото: Издательство «Белая ворона / Albus Corvus»

Станислао Прато «Старинные сказки Тосканы»

Перевод: Алина Арифулина
«Волки на парашютах»

Незнакомые народные сказки Италии чаруют чисто и грубовато. Некоторые сюжеты архетипически узнаваемы, другие встречаются только в Тоскане. Все вместе — отражение той самой народной культуры, по которой иногда так тоскует современность. Ничего не приукрашено: некоторые истории хоть и сказочные, но совсем не детские. Невольно хочется перебросить мостик от текстов к создавшим их людям, чтобы понять что-то о национальном характере. Задача увлекательная, но решения не имеющая.

Обложка книги «Старинные сказки Тосканы». Автор Станислао Прато. Издательство Волки на парашютах, 2026

Обложка книги «Старинные сказки Тосканы». Автор Станислао Прато. Издательство Волки на парашютах, 2026

Фото: Волки на парашютах

Обложка книги «Старинные сказки Тосканы». Автор Станислао Прато. Издательство Волки на парашютах, 2026

Фото: Волки на парашютах

Марджери Уильямс «Плюшевый заяц, или Как игрушки становятся настоящими»

Перевод: Евгения Канищева
«Розовый жираф»

Абсолютная детская классика. Как это часто бывает, сказка звучит почти экзистенциально. Плюшевый заяц хочет стать настоящим, а значит, и смертным — чтобы быть ближе к своему живому другу, который взрослеет. Ведь если он вызывает чувства, то может чувствовать сам. Жизнь и смерть сплетаются воедино на фоне домашнего уюта, о каком сегодня можно только мечтать. В итоге это почти притча о нашей ответственности. Даже за игрушки — мы же их приручили.

Обложка книги «Плюшевый заяц, или Как игрушки становятся настоящими». Автор Уильям Марджори. Издательство Розовый жираф, 2026

Обложка книги «Плюшевый заяц, или Как игрушки становятся настоящими». Автор Уильям Марджори. Издательство Розовый жираф, 2026

Фото: Розовый жираф

Обложка книги «Плюшевый заяц, или Как игрушки становятся настоящими». Автор Уильям Марджори. Издательство Розовый жираф, 2026

Фото: Розовый жираф

Надежда Фещенко «Ж-ж-жизнь пчел, рассказанная ими самими»

«Книгусь»

Пчелы жужжат о себе. Прямо как у людей: целый улей родственников, друзья и враги. И все же не уйти от ощущения, что придумана — и продумана, эта жизнь гораздо лучше нашей, человеческой. Есть какой-то дзен в том, чтобы следить пятью глазами пчёл за их отношениями друг с другом и вокруг меда. За тем, как они поклоняются данности и исполняют жизненные практики. А еще решают споры и ссоры. Они подчинены улью, но эта служба добровольная и со смирением — для высшей целесообразности. Толстой бы понял. И пчела Майя.

Обложка книги «Ж ж жизнь пчёл, рассказанная ими самими». Автор Надежда Фещенко. Издательство Просвещение, 2026

Обложка книги «Ж ж жизнь пчёл, рассказанная ими самими». Автор Надежда Фещенко. Издательство Просвещение, 2026

Фото: Просвещение

Обложка книги «Ж ж жизнь пчёл, рассказанная ими самими». Автор Надежда Фещенко. Издательство Просвещение, 2026

Фото: Просвещение

Инес Фонсека Сантуш, Даниел Терсиу «Танец. Хореографический словарь с историями и заданиями»

Перевод: Геннадий Петров
«Самокат»

Язык танца. И напоминание, что первое движение человека в этом мире — ритмическое, и его можно описать словами. Теми, которые складываются из алфавита, — в предложения. Подобно тому, как буква может обозначать и элемент танца, и нечто большее. Ярко иллюстрированная книга — не только азбука, но и словарь: «П» рекордсмен по числу значений, а «Е» досталось всего одно, но важное определение. Все вместе собирается в самые разные и неизменно прекрасные танцы. Фридрих Ницше говорил, что боится тех, кто не танцует. Он что-то знал.

Обложка книги «ТАНЕЦ. Хореографический словарь с историями и заданиями». Автор Фонсека Сантуш Инес, Терсиу Даниэл. Издательство Самокат, 2026

Обложка книги «ТАНЕЦ. Хореографический словарь с историями и заданиями». Автор Фонсека Сантуш Инес, Терсиу Даниэл. Издательство Самокат, 2026

Фото: Самокат

Обложка книги «ТАНЕЦ. Хореографический словарь с историями и заданиями». Автор Фонсека Сантуш Инес, Терсиу Даниэл. Издательство Самокат, 2026

Фото: Самокат