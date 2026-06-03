На пивзаводе разольется море

В Варочном цехе бывшего пивоваренного завода им. Степана Разина в Санкт-Петербурге 5 июня галереи «Грабарь» и МИФ (MYTH Gallery) открывают выставку «Ритмы внутреннего моря».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба выставки «Ритмы внутреннего моря» Фото: пресс-служба выставки «Ритмы внутреннего моря» Фото: пресс-служба выставки «Ритмы внутреннего моря» Фото: пресс-служба выставки «Ритмы внутреннего моря» Фото: пресс-служба выставки «Ритмы внутреннего моря» Следующая фотография 1 / 5 Фото: пресс-служба выставки «Ритмы внутреннего моря» Фото: пресс-служба выставки «Ритмы внутреннего моря» Фото: пресс-служба выставки «Ритмы внутреннего моря» Фото: пресс-служба выставки «Ритмы внутреннего моря» Фото: пресс-служба выставки «Ритмы внутреннего моря»

О «Заводе Разин» Варочный цех — один из корпусов исторического комплекса бывшего пивоваренного завода. Производство было запущено в Санкт-Петербурге в конце XVIII века. В 2021-м завершена реконструкция пространства под арт-кластер.

Куратор Кристина Романова собрала в экспозиции работы современных российских художников разных поколений: арт-группы Recycle, Анны Быстровой, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Юлии Вирко, Ивана Горшкова, Петра Кирюши, Платона Инфанте, Влада Кулькова, Дани Пирогова, Ульяны Подкорытовой.

Большинство произведений создано художниками в разные годы и для разных проектов, но их объединяет тема погружения в миры и глубины — сознания, прошлого, водной стихии. За звуковое сопровождение экспозиции отвечают видеоработы с авторской аудиодорожкой Николая Онищенко и Евгения Гаврилова.

Выставка продлится до 28 июня.