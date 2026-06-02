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Пульсом бьет бит

О программе «Док индустрия» Beat Film Festival

С 4 по 14 июня в Москве пройдет международный фестиваль документального кино о культуре Beat. Помимо новых фильмов Софии Копполы («Марк глазами Софии»), Вернера Херцога («Слоны-призраки»), Джона Уилсона («История бетона») и Майка Фиггиса («Мегадок») покажут и заметные российские фильмы — они объединены программой «Док индустрия». Рассказываем, чем она интересна.

Текст: Павел Пугачев

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

За время существования Beat Film Festival это ежелетнее в Москве и ежеосеннее в ряде других городов России мероприятие не только обросло преданной аудиторией — прежде всего теми, кого раньше называли «хипстерами», а сегодня именуют «нишевыми»,— но и обрело определенную репутацию. В кураторской среде по отношению к целому пласту документального кино уже приклеилось прилагательное «битвoвский»: что, с одной стороны, комплимент фестивалю — можно по пальцам пересчитать смотры не просто с устоявшейся репутацией, но как бы проецирующие себя на фильмы, а с другой — носит несколько пренебрежительный оттенок. «Понятно, фильмы для хипстеров», «очередной теледок про любимого [музыканта], [художника], [режиссера]», «кому-то, правда, интересно смотреть про урбанизм, архитектуру и скейтеров?» — и это лишь малая часть ежегодных вздохов, особенно от тех людей, кто не добирается ни до каких показов фестиваля.

И совершенно зря. Во-первых, это чуть ли не единственный пример полностью частного и самоокупаемого (!) российского кинофестиваля, показывающего при этом исключительно документальное кино и способного даже в последние годы привозить громкие западные фильмы. Во-вторых, у него традиционно сильная сборка отечественных лент, до 2024 года носившая знамя национального конкурса, а после сменившая название на «Док индустрия».

Два года назад эта смена вывески выглядела понятным, но избыточным жестом, сегодня кажется констатацией факта: в текущем состоянии российской документалистики куда важнее то, как она существует индустриально, чем то, о чем говорит и на что обращает внимание. Гласные и негласные запреты определенных тем, отъезд и радикальная смена деятельности ряда авторов, тотальное сокращение государственного и частного финансирования, всеобщая невротизация, закрытие некоторых школ и мастерских и так далее, и так далее — все это привело не к краху (как ожидали и даже вожделели многие), а к некоторой пересборке.

Например, совершенно не зазорной стала и ранее распространенная, но прежде стыдливо скрывавшаяся за псевдонимами практика рекламных и корпоративных фильмов: участвующие во внеконкурсной части «Док индустрии» картины юных самородков Ивана Власова («Сон с буквой Ы» — про ежегодный арт-фестиваль в Выксе) и Маши Черной («Ретроспектива» — про модный дом Ushatava) фактически являются рекламными, но при этом — бесспорно талантливыми и мастеровыми лентами, благодаря работе над которыми авторы не только остаются на плаву, но и не теряют профессиональные навыки, снимая по-хорошему зрительские доки.

Совершенно экспериментальное кино — «Маленькая частная собственность» Наташи Лютик и «Лицо твое пейзаж» Никиты Миклушова — выходит наконец к относительно широкому зрителю: прежде такие картины можно было увидеть разве что в конкурсе In Silico важнейшего питерского фестиваля «Послание к человеку». А сборник лаборатории «личная История», проведенной под эгидой Центра «Зотов»,— отличный пример работы с персональной и коллективной памятью, различными типами неказенных архивов. Как известные, так и начинающие документалисты находят крышу над головой в лице частных культурных институций. Почему бы и нет?

Кроме того, на фестивале состоится российская премьера новой работы Евгении Арбугаевой (номинированный в 2023 году на «Оскар» короткометражный док «Выход»), вместе со своим братом Максимом Арбугаевым (здесь — уже в качестве оператора) снявшей завораживающую притчу «Чуураа», в которой история одиночной экспедиции палеонтолога рифмуется с якутским национальным эпосом. Мужчины лезут в пещеры не только из-за пресловутой «мужской депрессии», но и ради встречи с коллективной, опять же, памятью.

А вот фильмы Beat Film Festival, которые точно не стоит пропустить.

«Никита Компьютер»

Режиссер Антон Моисеенко 

В 2017 году московский андерграундный музыкант-электронщик Никита бросил все и уехал в Штаты. Сейчас он живет в Миннесоте, работает амазоновским курьером, а его девушка-американка ничего толком не знает про его бурную молодость. Вместе с режиссером — его приятелем — они вспоминают былое: одну неловкую историю из общего прошлого, закончившуюся эмиграцией в одиночестве. Бойко смонтированный, интригующий и какой-то правильно чудаковатый фильм про причуды памяти и глупые поступки, способные переменить весь жизненный курс. За камерой — один из лучших операторов современного российского кино Даниил Фомичев («Контакты», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).

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Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Фото: Антон Моисеенко

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Фото: Антон Моисеенко

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Фото: Антон Моисеенко

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Фото: Антон Моисеенко

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Фото: Антон Моисеенко

Следующая фотография
1 / 5

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Фото: Антон Моисеенко

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Фото: Антон Моисеенко

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Фото: Антон Моисеенко

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Фото: Антон Моисеенко

Кадр из документального фильма «Никита Компьютер». Режиссер Антон Моисеенко, 2025

Фото: Антон Моисеенко

«Соседи в поместье лорда Голефорнака»

Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

В лесу играет джазец, молодые люди картинно сибаритствуют. Творческая молодежь собралась в дождливый уикенд на даче всеобщего приятеля снять экспериментальный фильм и записать «постджазовый» альбом. Тем, кому не хватило в соседней по конкурсу картине «Джазестан» (режиссер Тимур Абакаров) собственно джаза,— вам сюда. Часовая импровизация, по сути хоумвидео, не кажется таковой ни на секунду. Пространство творческой свободы и эскапизма, в котором не чувствуется душка той прихипстованной казенщины, которой зачастую наполнены коллективные действия творческого характера в нынешние времена. А уж как дело доходит до двойных экспозиций с танцами гусей и вальсом бокалов, так остается только позавидовать тем зрителям, кто увидит это кино на большом экране впервые. Кстати, хозяин дома и правда лорд — спасибо тем 15 сантиметрам земельных угодий в Шотландии, по приколу подаренных родственниками.

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Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Фото: Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Фото: Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Фото: Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Фото: Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Фото: Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

Следующая фотография
1 / 5

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Фото: Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Фото: Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Фото: Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Фото: Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

Кадр из документального фильма «Соседи в поместье лорда Голефорнака». Режиссеры Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана, 2026

Фото: Даниил Прасолов, Серафим Инфанте-Арана

«Диайвай»

Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Скейтеры со всей России собираются в Казани ради строительства скейт-парка мечты. Поначалу кажется, что это чуть ли не социальная реклама урбанистических проектов и частных инициатив при господдержке. Но чем дальше, тем более причудливым, сюрреалистичным (чего только стоят пожилые близнецы на «Урале» и диковинные кадры скейт-парка посреди деревенских и дачных домов) и неуловимо печальным становится это кино. Оно не про скейтборды, а про попытки — не всегда успешные — наделить жизнь смыслом, оставить после себя что-то кроме надписи под мостом, сохранить самость в стремительно меняющемся мире. Если вы искали док-версию культового мультфильма «Лови волну» (2007), то вот она. Разве что без пингвинов-сёрферов, но люди бывают куда более удивительными.

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Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Следующая фотография
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Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев

Кадр из документального фильма «Диайвай». Режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев, 2025

Фото: Айдар Шарипов, Антон Носов, Константин Клюев