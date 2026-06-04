Оторви и выбрось

В эти выходные можно ознакомиться с феноменом страха лиминальных пространств — об этом кассовый хит «Закулисье реальности». Для тех, кому в длинных коридорах скучно,— нестареющая классика, фильм с нестареющим классиком и игра в классики для принципиально нестареющих.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Режиссер Квентин Тарантино, 2006

Фото: A Band Apart, Super Cool ManChu Кадр из фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Режиссер Квентин Тарантино, 2006

Фото: A Band Apart, Super Cool ManChu

«Убить Билла: Кровавое дело целиком»

Режиссер Квентин Тарантино

О чем фильм: наемная убийца с позывным Черная Мамба (Ума Турман) просыпается после четырехлетней комы, вызванной тем, что ее бывший (Дэвид Кэррадайн) не стерпел расставания и нового замужества. Кровь будет хлестать ручьями на нескольких континентах.

Кто снял: главный режиссер американского кино последних десятилетий первоначально видел «Убить Билла» одним фильмом, но с подачи продюсера Харви Вайнштейна разрезал его надвое — дабы ничего не сокращать. Наконец, полную версию — с парой новых сцен и легким перемонтажом,— слепленную в единое кино, выпускают в ретроспективный прокат. 275 минут счастья с антрактом.

На что похоже: собранный из десятков референсов — от гонконгских боевиков («Игра смерти», 1978) и японских дзидайгэки («Госпожа Кровавый Снег», 1973) до шведского эксплуатейшена («Триллер: Жестокий фильм», 1973) — фильм сам стал источником многочисленных подражаний, перечислять которые — только время тратить.

Кому понравится: тем, кто уже это видел и готов повторить.

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«День рождения»

Режиссер Мигель Анхель Хименес

О чем фильм: где-то в 1970-х один греческий миллиардер (Уиллем Дэфо) затеял празднование 25-летия своей дочери (Виктория Кармен Сонн) на частном острове. Но есть два нюанса. Во-первых, всех гостей собрал лично он. Во-вторых, недавно он похоронил сына, которого любил гораздо больше дочери — и не особо это скрывает.

Кто снял: испанец Мигель Анхель Хименес, снимавший артхаусные драмы в Грузии («Двое», 2009) и Казахстане («Чайка», 2012), а на сей раз заручившийся поддержкой в том числе из России: среди 29 продюсеров фильма есть Иван Самохвалов и Александр Цекало с их продакшен-компанией «Среда», выходящей теперь на международный рынок.

На что похоже: на античную трагедию, пересказанную языком арт-триллера.

Кому понравится: поклонникам Уиллема Дэфо, которым мало его многочисленных появлений в эпизодических ролях.

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«Беспечный возраст»

Режиссер Сэм Хэйес

О чем фильм: отличница (Одесса Эзайон) оказывается на грани отчисления из вуза — переживая смерть отца, она думает о чем угодно кроме учебы. Но вместо того, чтобы взять себя в руки, она предлагает друзьям авантюру: устроить дикую вечеринку, без спросу занимая бассейны у домов местных богачей.

Кто снял: это режиссерский дебют молодого чикагского писателя Сэма Хэйеса (его роман «Синоптик» 2017 года один обозреватель описал так: «Пронзительный портрет Америки 2018 года, написанный со всеми блестящими красками 2076 года»), явно решившего повторить все любимые фильмы про первый кризис взросления.

На что похоже: на пересказанный языком Уэса Андерсона и интонациями Софии Копполы культовый фильм «Пловец» (1968), в котором Берт Ланкастер взялся вдруг поплавать во всех соседских бассейнах.

Кому понравится: тем, кому непрестанно хочется вернуть свое лето такого-то года или представить, каким оно могло бы быть.