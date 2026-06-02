Charli XCX анонсировала новый альбом — с Мартином Скорсезе на обложке
Британская певица представила обложку нового альбома «Music, Fashion, Film»», на которой изображены модельер Марк Джейкобс, бывший участник The Velvet Underground Джон Кейл и режиссер Мартин Скорсезе.
Фото: Atlantic Records
На черно-белом снимке все трое сидят на кухне; каждый из героев символизирует одну из частей названия альбома. С Джоном Кейлом певица уже работала ранее — он стал соавтором песни и клипа «House» с ее предыдущего альбома «Wuthering Heights».
Название новой пластинки отсылает к строчке из последнего трека: «Yeah, we’re walkin’ on a runway that goes straight to hell / Nothing’s gonna save us, not music, fashion or film («Мы идем по взлетной полосе, которая ведет прямиком в ад,— / ничто нас не спасет: ни музыка, ни мода, ни кино»).
Всего в альбом войдут 11 треков. Релиз запланирован на 24 июля, предзаказ уже открыт.