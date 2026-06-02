«Эйфорию» решили не продолжать

Третий сезон сериала о подростковой наркозависимости стал последним. Создатель шоу Сэм Левинсон подтвердил это в подкасте The New York Times, позже эту информацию подтвердил и HBO. Для фанатов новость не стала неожиданной: ранее Зендея, исполнительница роли Ру, уже намекала, что история может завершиться после третьего сезона, в финале которого ее героиня умирает от передозировки таблеток, взятых у контрабандиста Аламо.

Еще до премьеры продолжения Левинсон говорил в интервью The New York Times, что пишет «каждый сезон так, как будто он последний» и уклонялся от ответа на вопрос о возможном четвертом сезоне. К тому же съемки третьего сезона неоднократно откладывались — в том числе из-за плотных графиков актеров. Из-за этого между вторым и третьим сезонами прошло около четырех лет.

В актерский состав, помимо Зендеи, входят Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Алекса Деми, Мод Апатоу, Марта Келли и другие.