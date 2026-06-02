«Птиц» Хичкока адаптируют под мини-сериал

Проект станет новой интерпретацией классического фильма 1963 года, основанного на одноименной новелле Дафны дю Морье. Сценарий разрабатывает Том Спезиали («Хранители», «Отчаянные домохозяйки»), продюсером выступает Дэвид Хейман — один из ключевых создателей франшизы «Гарри Поттер»,— а главную роль исполнит Сара Снук.

Действие перенесут в современную Аляску и расширят оригинальную историю: сериал исследует, как загадочные и агрессивные атаки птиц влияют на людей в условиях климатического кризиса. Главная героиня, судья Майра Масси, возвращается в родной город, чтобы расследовать преступление, но оказывается втянута в цепь странных событий: внезапную смерть подруги и нападения стаи птиц.

Оригинальные «Птицы» (1963) рассказывали о необъяснимых атаках пернатых на жителей прибрежного городка в Калифорнии и стали одной из самых известных работ Альфреда Хичкока.

Дата премьеры пока не объявлена.