Экспозиции и проекции
С 4 по 7 июня в Москве проходит книжный фестиваль «Красная площадь»
К главному книжному событию лета Weekend собрали семь очень разных новинок: свое и переводное, романы и нон-фикшн. Все они помогают верить в прошлое, надеяться на будущее — и любить себя сейчас.
Бахтияр Али «Последнее гранатовое дерево»
Перевод: Александра Глебовская
NoAge
Современная иракская литература в России — это уже достаточно, чтобы открыть и прочитать. Взгляд изнутри на происходящее в Ираке после 2003 года. Но еще и орнаментальная восточная проза с тысячелетним бэкграундом из суфийской мистики — и не только. Видение и сон — пожалуй, единственный способ описать Междуречье сегодня.
Другая сторона сновидческого повествования — мечта. Отца о сыне, которого он не видел 21 год. Людей — о свободе и мире. Земли — о покое. Автор — курд, но книга прекрасно переведена с английского, и это безусловное достоинство: отстранение необходимо, чтобы слишком сильный текст не ранил.
Обложка книги «Последнее гранатовое дерево».
Автор: Бахтияр Али
Издательство: Поляндрия No Age, 2026
Фото: Поляндрия
Кевин Бирмингем «Самая опасная книга: Как "Улисс" Джойса навсегда изменил литературу»
Перевод: Александра Глебовская
«Альпина нон-фикшн»
Название говорит само за себя. Литературный детектив о книге-вехе и книге века. Множество интереснейших деталей из биографии самого Джеймса Джойса и мира вокруг него, размышление о том, почему текст, шокировавший не только содержанием, но и формой, во многом определил автопортрет человека XX столетия. Удивительно, что книге придавали такое значение — и похоже, верили, что литература меняет реальность. Впрочем, сегодня все это уже неважно. Остался роман — и радость от него: от англ. joy, с чем Джойс, конечно, играл. Автор напоминает, что действие «Улисса» занимает один день. Берегите время.
Обложка книги «Как "Улисс" Джойса навсегда изменил литературу».
Автор: Кевин Бирмингем
Издательство: Альпина, 2026
Фото: Альпина
За чертой горизонта: Петербургская антология. 1950–2020-е
Составление, вступительная статья: Станислав Снытко
Издательство Ивана Лимбаха
В этой антологии — при всей спорности слова в XXI веке — есть парадокс: она составлена как будто без учета «петербургского текста», но в неявном диалоге с ним. Безответный вопрос все тот же: что определяет письмо «города на Неве»? Пожалуй, такие тексты, которые и представляют себя как «питерские». Но самое интересное — попытка уловить дух времени, ведь 70 лет антологии прошли через оттепель, застой, перестройку — и так до ПМЭФа. Неизменна рефлексия: написанный в Северной столице текст пересобирает себя с оглядкой не только на традицию, но и на эпоху.
Обложка книги «За чертой горизонта. Петербургская антология. 1950–2020-е».
Издательство Ивана Лимбаха, 2026
Фото: Издательство Ивана Лимбаха
Ричард Флэнаган «Седьмой вопрос»
Перевод: Олег Алякринский
Inspiria
Текст на стыке исторического романа и автофикшна. Традиционная для австралийского лауреата «Букера» тема — человек и история, мера ответственности и выбора. Отец писателя почти наверняка погиб бы от голода в японском лагере, если бы не атомная бомбардировка Хиросимы. Критики называют это «контингентностью», (не)сочетанием свободы и необходимости. Но «не надо создавать архивы», ведь реконструкция жанра мемуаров оборачивается его деконструкцией. А жизнь подражает искусству: Лео Силард придумал цепную реакцию, вдохновившись не самым известным романом Герберта Уэллса. Иронично, что об этом — но конечно, не только — роман.
Обложка книги «Седьмой вопрос». Автор: Ричард Флэнаган. Издательство: Эксмо, 2026
Фото: Эксмо
Мэтт Хейг «Такая невозможная жизнь»
Перевод: Ксения Чистопольская
«Лайвбук»
Бывшая учительница математики едет на Ивису… Похоже на рекламу, но это завязка романа. Любимый критиками и читателями, один из ключевых современных английских писателей вновь ломает стереотипы. В «путешествии по следам» всегда есть элемент детектива, но здесь к нему добавляется ностальгия по Средиземноморью, его климату и культуре — и роман, можно сказать, перевоспитания. Которое случается в любом возрасте. Вдруг одна поездка и правда может изменить жизнь? Как шутил Джон Фаулз, которого недавно вспоминали по случаю столетия со дня рождения, «наш остров тоскует по другим».
Обложка книги «Такая невозможная жизнь».
Автор: Мэтт Хейг.
Издательство: Лайвбук, 2026
Фото: Лайвбук
Дэн Хикс «Музеи жестокости: Бенинские бронзы, колониальное насилие и культурная реституция»
Перевод: Елена Моисеева
«КоЛибри»
Одно из важнейших исследований колониализма в современной музейной практике. Музей как хранилище памяти — но чьей? Мы восхищаемся экспонатами в отрыве от места и времени их создания. Для нас они экзотика, для тех, кто их делал,— смысл жизни. Увы, еще одна метафора господства и подчинения. Расположенные в бывшей метрополии музеи напоминают о колониальном прошлом и даже против воли своих кураторов изолируют культуру за очередной рукотворной границей. Неудивительно, что африканцы претендуют на часть европейского наследия XX века — раз их «примитивы» его вдохновляли.
Обложка книги «Музеи жестокости: Бенинские бронзы, колониальное насилие и культурная реституция».
Автор: Дэн Хикс.
Издательство: Азбука, 2026
Фото: Азбука
Мишель Фуко «История сексуальности 2. Использование удовольствий»
Перевод: Виктор Каплун
Ad Marginem
Возможно, важнейший текст философии второй половины XX века, особенно необходимый в современной России. О субъектности, заботе о себе, практиках жизни: мы формируем привычки, которые формируют нас. Все для того, чтобы стать тем, кто ты есть, и сделать свою жизнь произведением — через мастерский анализ ключевых философских текстов античности. Интеллектуальное удовольствие высшей пробы, которое — по иронии — тоже есть практика себя.
Обложка книги «История сексуальности 2. Использование удовольствий».
Автор: Мишель Фуко.
Издательство: Ад Маргинем Пресс, 2026
Фото: Ад Маргинем Пресс