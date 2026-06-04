Экспозиции и проекции

К главному книжному событию лета Weekend собрали семь очень разных новинок: свое и переводное, романы и нон-фикшн. Все они помогают верить в прошлое, надеяться на будущее — и любить себя сейчас.

Текст: Александр Брун

Бахтияр Али «Последнее гранатовое дерево»

Перевод: Александра Глебовская

NoAge

Современная иракская литература в России — это уже достаточно, чтобы открыть и прочитать. Взгляд изнутри на происходящее в Ираке после 2003 года. Но еще и орнаментальная восточная проза с тысячелетним бэкграундом из суфийской мистики — и не только. Видение и сон — пожалуй, единственный способ описать Междуречье сегодня.

Другая сторона сновидческого повествования — мечта. Отца о сыне, которого он не видел 21 год. Людей — о свободе и мире. Земли — о покое. Автор — курд, но книга прекрасно переведена с английского, и это безусловное достоинство: отстранение необходимо, чтобы слишком сильный текст не ранил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги «Последнее гранатовое дерево». Автор: Бахтияр Али Издательство: Поляндрия No Age, 2026

Фото: Поляндрия Обложка книги «Последнее гранатовое дерево». Автор: Бахтияр Али Издательство: Поляндрия No Age, 2026

Фото: Поляндрия

Кевин Бирмингем «Самая опасная книга: Как "Улисс" Джойса навсегда изменил литературу»

Перевод: Александра Глебовская

«Альпина нон-фикшн»

Название говорит само за себя. Литературный детектив о книге-вехе и книге века. Множество интереснейших деталей из биографии самого Джеймса Джойса и мира вокруг него, размышление о том, почему текст, шокировавший не только содержанием, но и формой, во многом определил автопортрет человека XX столетия. Удивительно, что книге придавали такое значение — и похоже, верили, что литература меняет реальность. Впрочем, сегодня все это уже неважно. Остался роман — и радость от него: от англ. joy, с чем Джойс, конечно, играл. Автор напоминает, что действие «Улисса» занимает один день. Берегите время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги «Как "Улисс" Джойса навсегда изменил литературу». Автор: Кевин Бирмингем Издательство: Альпина, 2026

Фото: Альпина Обложка книги «Как "Улисс" Джойса навсегда изменил литературу». Автор: Кевин Бирмингем Издательство: Альпина, 2026

Фото: Альпина

За чертой горизонта: Петербургская антология. 1950–2020-е

Составление, вступительная статья: Станислав Снытко

Издательство Ивана Лимбаха

В этой антологии — при всей спорности слова в XXI веке — есть парадокс: она составлена как будто без учета «петербургского текста», но в неявном диалоге с ним. Безответный вопрос все тот же: что определяет письмо «города на Неве»? Пожалуй, такие тексты, которые и представляют себя как «питерские». Но самое интересное — попытка уловить дух времени, ведь 70 лет антологии прошли через оттепель, застой, перестройку — и так до ПМЭФа. Неизменна рефлексия: написанный в Северной столице текст пересобирает себя с оглядкой не только на традицию, но и на эпоху.

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Фото: Издательство Ивана Лимбаха Обложка книги «За чертой горизонта. Петербургская антология. 1950–2020-е». Издательство Ивана Лимбаха, 2026

Фото: Издательство Ивана Лимбаха

Ричард Флэнаган «Седьмой вопрос»

Перевод: Олег Алякринский

Inspiria

Текст на стыке исторического романа и автофикшна. Традиционная для австралийского лауреата «Букера» тема — человек и история, мера ответственности и выбора. Отец писателя почти наверняка погиб бы от голода в японском лагере, если бы не атомная бомбардировка Хиросимы. Критики называют это «контингентностью», (не)сочетанием свободы и необходимости. Но «не надо создавать архивы», ведь реконструкция жанра мемуаров оборачивается его деконструкцией. А жизнь подражает искусству: Лео Силард придумал цепную реакцию, вдохновившись не самым известным романом Герберта Уэллса. Иронично, что об этом — но конечно, не только — роман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги «Седьмой вопрос». Автор: Ричард Флэнаган. Издательство: Эксмо, 2026

Фото: Эксмо Обложка книги «Седьмой вопрос». Автор: Ричард Флэнаган. Издательство: Эксмо, 2026

Фото: Эксмо

Мэтт Хейг «Такая невозможная жизнь»

Перевод: Ксения Чистопольская

«Лайвбук»

Бывшая учительница математики едет на Ивису… Похоже на рекламу, но это завязка романа. Любимый критиками и читателями, один из ключевых современных английских писателей вновь ломает стереотипы. В «путешествии по следам» всегда есть элемент детектива, но здесь к нему добавляется ностальгия по Средиземноморью, его климату и культуре — и роман, можно сказать, перевоспитания. Которое случается в любом возрасте. Вдруг одна поездка и правда может изменить жизнь? Как шутил Джон Фаулз, которого недавно вспоминали по случаю столетия со дня рождения, «наш остров тоскует по другим».

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Фото: Лайвбук Обложка книги «Такая невозможная жизнь». Автор: Мэтт Хейг. Издательство: Лайвбук, 2026

Фото: Лайвбук

Дэн Хикс «Музеи жестокости: Бенинские бронзы, колониальное насилие и культурная реституция»

Перевод: Елена Моисеева

«КоЛибри»

Одно из важнейших исследований колониализма в современной музейной практике. Музей как хранилище памяти — но чьей? Мы восхищаемся экспонатами в отрыве от места и времени их создания. Для нас они экзотика, для тех, кто их делал,— смысл жизни. Увы, еще одна метафора господства и подчинения. Расположенные в бывшей метрополии музеи напоминают о колониальном прошлом и даже против воли своих кураторов изолируют культуру за очередной рукотворной границей. Неудивительно, что африканцы претендуют на часть европейского наследия XX века — раз их «примитивы» его вдохновляли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги «Музеи жестокости: Бенинские бронзы, колониальное насилие и культурная реституция». Автор: Дэн Хикс. Издательство: Азбука, 2026

Фото: Азбука Обложка книги «Музеи жестокости: Бенинские бронзы, колониальное насилие и культурная реституция». Автор: Дэн Хикс. Издательство: Азбука, 2026

Фото: Азбука

Мишель Фуко «История сексуальности 2. Использование удовольствий»

Перевод: Виктор Каплун

Ad Marginem

Возможно, важнейший текст философии второй половины XX века, особенно необходимый в современной России. О субъектности, заботе о себе, практиках жизни: мы формируем привычки, которые формируют нас. Все для того, чтобы стать тем, кто ты есть, и сделать свою жизнь произведением — через мастерский анализ ключевых философских текстов античности. Интеллектуальное удовольствие высшей пробы, которое — по иронии — тоже есть практика себя.