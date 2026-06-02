Новую инсталляцию в Еврейском музее посвятили мигрантам XIX века

Еврейский музей и центр толерантности запустил инсталляцию «Мемуары еврейских миграций», представляющую собой реконструкцию вагона третьего класса Российской империи конца XIX века. Именно в таких составах российские евреи и другие мигранты отправлялись на запад в поисках лучшей жизни. Внутри музейного образца показывают документальный фильм, посвященный судьбам известных евреев того времени, вынужденных покинуть родину: Эммы Гольдман, Голды Меир, Аркадия Ковнера и других. Инсталляция вошла в основную экспозицию музея — раздел «Города и дали» — и продолжает рассказ о жизни евреев в империи: от черты оседлости и реформ Александра II до погромов.

