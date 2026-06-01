Выставка Ани Жёлудь в AZART откроется 5 июня

В Центре современного искусства AZART откроется проект «Не тот горизонт» — экспозиция живописи, объектов и инсталляций Ани Жёлудь. Дата открытия приурочена к годовщине смерти художницы: ее не стало 5 июня 2025 года.

«Не тот горизонт» выстроен вокруг двух сквозных тем, характерных для Жёлудь,— дома и дороги, то есть мира внутреннего и внешнего. Куратор Ирина Горлова прослеживает, как менялся художественный метод Жёлудь: от насыщенной, «многоголосой» живописи — через строгие монохромные пейзажи — к почти бесцветным работам и металлическим инсталляциям, где, по словам самой художницы, «картина становится той, в которую можно войти».

Три зала выставки, архитектура которых разработана Алексеем Подкидышевым, соответствуют трем этапам этой эволюции. Первый отведен под предметы быта; второй демонстрирует, как пространство на холстах постепенно освобождается от деталей и цвет растворяется в пустоте; третий посвящен линии — графической и металлической — как главному инструменту художницы. Здесь же представлены первые объекты из стальных прутьев, с которых началась знаменитая скульптурная серия Жёлудь.

Основу проекта составят работы из собрания Музея AZ и коллекции Сергея Александрова, сокуратора выставки, одного из первых, кто начал собирать работы Жёлудь. Сейчас произведения художницы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Эрмитаже и других крупнейших собраниях страны.

Выставка продлится до 23 августа.

Алексей Свиридов