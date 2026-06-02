Французские ученые научат ИИ предсказывать, как климат разрушит памятники

Во Франции создают модель искусственного интеллекта, способную спрогнозировать ущерб, который изменение климата нанесет объектам культурного наследия в ближайшие десятилетия.

Инструмент разрабатывается государственными и частными специалистами по охране природы. Как пояснила старший научный сотрудник Центра исследований и реставрации музеев Франции Энн Бурже, идея возникла четыре года назад на уровне Еврокомиссии из-за острой необходимости научиться количественно измерять влияние погодных факторов на разрушение материалов.

Для обучения модели исследователи задействовали три исторических объекта, включая восьмиугольное основание шпиля Страсбургского собора XIII века и галльское поселение Бибракте (III–II век до н. э.) в Бургундии. В течение двух лет на них в деталях фиксировали погодные условия и степень износа. Искусственный интеллект учили анализировать не только цифровые данные с датчиков влажности и температуры, но и распознавать трещины на фотоснимках и тепловых инфракрасных изображениях, отслеживая динамику повреждений.

Команда столкнулась с тем, что коммерческие приборы измеряют параметры по-разному, а описания повреждений на глаз слишком субъективны. Из-за этого пришлось ввести строгую систему терминов и классификаций. Создаваемая методология будет выложена в открытый доступ на цифровой платформе Espadon, где пользователи смогут увидеть сценарии изменения конкретных зданий через дополненную реальность. Ученые надеются использовать ИИ как политический инструмент, с помощью которого можно сделать последствия климатического кризиса наглядными для всех.

Милена Двойченкова