Christian Louboutin превратил бретонский сад в аксессуары

В мае в продажу поступила осенняя коллекция французского модного дома, идеи для которой дизайнер нашел в собственных садах в Бретани. Обувь и сумки украсили сюрреалистичные детали флоры и фауны.

Среди главных моделей — мюли Einsnail on the Feet с инкрустированной хрустальной улиткой, сандалии Rosa Fruit с листьями и цветами, а также лодочки Kate Max Veggie, на льняном верхе которых жемчугом и пайетками вышиты овощи. Сумка Venus Baguette Tulip выделяется фактурными ручками в виде тюльпанов.

Кристиан Лубутен рассказал, что еще в 20 лет работал ландшафтным дизайнером, а страсть к садоводству возродил после покупки поместья Кердало, открытого для посетителей. «Я учился через сад, через цветы, через листву»,— заметил дизайнер. Гармоничные в саду оттенки, по его признанию, он смело переносит в обувь.

Милена Двойченкова