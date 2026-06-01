Красота требует масок

Каждый год Ронит Рафаэль и ее команда во время кинофестиваля в Каннах показывает что-то новое — это может быть отдельный продукт, как, например, новый крем Sun Defense SPF 30 в прошлом году, а может отдельная косметическая линия, например, преформулированая антивозрастная коллекция Perfection в этом. Но главной премьерой L. Raphael стал продукт, имеющий сугубо технологическое происхождение, который, сверх того, еще и отметил новый этап в развитии компании и ее подхода к самой концепции красоты и возраста.

Текст: Елена Стафьева

LED-маски сейчас самый модный бьюти-девайс, на рынке их множество, они смотрят на нас из каждого рилза каждого бьюти-блогера, но Ронит, как обычно, нашла свой собственный подход. LED-терапия основана на использовании световых волн разной длины, которые дают свет разного цвета — красный, синий, зеленый и ближний инфракрасный. А в маске L. Raphael использована новая технология MMZ01 LED, которая соединяет несколько современных LED-спектров. И вовсе не случайно премьера LED-маски была объединена с новыми формулами кремов и сывороток в Perfection collection. Технология MMZ01 LED не только стимулирует коллаген, а значит, повышает упругость и эластичность кожи и укрепляет ее защитный барьер, но и усиливает эффективность всех косметических средств, которые наносятся на кожу. Активные вещества под такой маской лучше работают, глубже проникают, и тот эффект увлажнения и сияния, который они обещают, получается куда заметнее.

Все вместе нынешние каннские премьеры отметили новый этап в развитии L. Raphael — и косметического бренда, и института красоты, — связанный с большей интеграцией и синергией всех его направлений. Уже некоторое время назад компания сместила фокус с anti-age на longevity и говорит не о борьбе с возрастом, а о более здоровом процессе старения. Ронит Рафаэль отмечает, что L. Raphael вступил в новый период, где электронная коммерция, цифровой велнес, домашние технологии и научно продуманное персональное сопровождение будут составлять единую систему.

Этот свой новый этап L. Raphael отметили появлением онлайн-платформы L. Raphael Digital Maison. Тут можно будет получить консультацию и рекомендации по уходу за кожей, ориентированные на каждого конкретного клиента, узнать все о профессиональных косметических коллекциях и домашних beauty-технологиях, найти образовательный контент о красоте и долголетии, а также познакомиться с велнес- и longevity-программами.