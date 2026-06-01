Ученые выяснили, что спасает пирамиду Хеопса от землетрясений

Пирамида Хеопса выстояла почти пять тысячелетий при мощных землетрясениях благодаря тому, что частота ее колебаний резко отличается от частоты колебаний грунта, а разгрузочные камеры внутри гасят сейсмические толчки.

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Исследователи из Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики Египта замерили вибрации в 37 точках монумента. Внутри частота колебаний составила 2,0–2,6 Гц, тогда как почва вибрировала лишь на 0,6 Гц. Несовпадение исключает резонанс — процесс, при котором амплитуда сотрясений лавинообразно нарастает и разрушает конструкции.

Пять разгрузочных камер над погребальной камерой, призванные распределять вес кладки, действуют как встроенные амортизаторы и ослабляют тряску ближе к вершине. Устойчивость поддерживает и симметричная форма с утяжеленным основанием. «Пирамида вибрирует как единое целое на частоте около 2,3 Гц, что в корне отличается от частоты грунта и исключает разрушительный резонанс»,— пояснил соавтор исследования Асем Салама.

Построенная в XXVI веке до н. э. пирамида Хеопса выдержала толчки до магнитуды 6,8, потеряв лишь часть облицовки и 9 м высоты. Ученые считают, что древние строители извлекли уроки из обрушения пирамиды в Медуме: ее начали возводить при фараоне Хуни (правил в 2600–2575 годах до н. э.) как ступенчатую, затем ступени заполнили известняком, но конструкция не выдержала дополнительной тяжести и внешние слои рухнули.

Милена Двойченкова