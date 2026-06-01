В Лондоне покажут повседневность Джими Хендрикса

Музей Handel & Hendrix 19 июня откроет в доме на Брук-стрит, где Джими Хендрикс жил в 1968–1969 годах, выставку ранее не публиковавшихся материалов. Среди экспонатов — чек на £32 (почти £485 в нынешних деньгах) за стейки и гамбургеры из ресторана Mr. Love, работавшего на первом этаже его дома, телефонные счета на десятки тысяч фунтов и квитанции из химчистки за золотой пиджак и полосатый костюм.

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Дневники Патриции «Трикси» Салливан, личной помощницы музыканта, раскрывают гастрольные подробности. О концерте в Мюнстере в 1969 году она записала: «Толпа чуть не устроила бунт, ущерб — $250». Куратор Клэр Дэвис отметила, что эти вещи передают «маленький момент семейной жизни» гитариста, ведь квартиру на Брук-стрит, 23, он считал единственным настоящим домом. Сама Салливан называла себя его няней. Архив уцелел благодаря ей: после смерти менеджера группы Jimi Hendrix Experience Майка Джеффри в 1973 году она собрала все документы и десятилетиями хранила их.

