Новый «Паддингтон» получит сатирический оттенок

Армандо Ианнуччи и Саймон Блэквелл напишут сценарий к четвертому фильму о приключениях медвежонка Паддингтона. Как стало известно Variety, постановщик ленты «Приключения Паддингтона — 3» Дугал Уилсон ведет переговоры о возвращении в режиссерское кресло.

Ианнуччи, создатель оскароносных сатир «Вице-президент» и «Гуща событий», вместе с Блэквеллом работал над фильмами «В петле» и «История Дэвида Копперфилда». Новость о назначении породила шутки в сети: фанаты гадают, добавит ли автор знаменитых острых комедий фирменной язвительности в историю о самом вежливом медведе.

Франшиза о медвежонке в красной шляпе уже заработала в мировом прокате $808 млн. Вторая часть некоторое время удерживала рейтинг лучшего фильма на Rotten Tomatoes. Продюсер Рози Элисон, 20 лет назад предложившая экранизировать книги Майкла Бонда, продолжит работу над проектом.

Милена Двойченкова