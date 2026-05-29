27 мая в ЦСИ «Винзавод» обновилась выставочная программа, и в этот раз она особенно пестрая и разнообразная. Weekend собрал внушительный список экспозиций воедино.

Текст: Алексей Свиридов

Один из потенциальных хитов в галерее Ovcharenko — «Музейная выставка» Ивана Разумова. Проект Vladey возвращает зрителя в пространство золотого века русской живописи, но с тем важным уточнением, что хрестоматийные образы за столетия поистерлись и мутировали, пустив побеги ироничных смыслов — их художник и зафиксировал. Левитан здесь собственной персоной появляется «Над вечным покоем», буквализируя метафору, а с «Ковра-самолета» Виктора Васнецова пропадают пассажиры — это называется «Свободный рейс». Коллекция исходников (от Ильи Репина до ленинианы Исаака Бродского) — богатая, так что выставка успешно сочетает радость узнавания с недоумением.

Pop/off/art представила «Оду к радости» — экспозицию Аркадия Петрова, составленную основателем галереи Сергеем Поповым. Рассматривать «рубенсовских женщин», написанных известным семидесятником и исследователем советской низовой культуры, предлагают под взрывной саундтрек: финал Девятой симфонии Бетховена, «Joy» Ника Кейва и афроамериканский госпел.

У Галереи Тотибадзе — классическая экспозиция на грузинскую тему, но с остраненным взглядом извне: работы российского художника Никиты Евгана написаны по мотивам долгого путешествия по Сакартвело («Записки путешественника»). Местные типы художник писал «по памяти, а больше просто придумывал, какими они могут быть, особенно те, кого никогда не видел». Одновременно с этим открылся другой этнопроект — «Сказы» Федора Телкова в Pennlab, посвященный уральской мифологии и мирам Павла Бажова.

Самая короткая из открывшихся экспозиций (работает до 3 июня) — предаукционная «Выбирай». Это первый совместный выход участников Ассоциации галерей (АГА) на торги: 20 из них представили живопись, графику, объект, видеоарт молодых и уже известных художников.

Сейчас в ЦСИ работает еще несколько масштабных коллективных проектов: «На той же скорости» в «11.12», где 22 художника представили свои вариации на тему трансформации и движения, групповая выставка в галерее Школы дизайна НИУ ВШЭ — традиционный смотр студенческих работ — и «Сон себя не помнит» в Bis Art, где молодые художники пытаются поймать сомнамбулические образы, которые остаются и после пробуждения.

Изобретательный проект «Нофо» Романа Сакина в галерее XL — попытка вернуть изображению истинность, утраченную с развитием ИИ и технологий обработки фото. Громоздкая и очень условная альтернатива — прибор «нофо», для работы требующий групп людей, чтобы сделать свидетельство объективным.

В нескольких проектах медиум (в данном случае — материал) явно стал месседжем. Галерея «Треугольник» показывает экспозицию «Масса покоя» Катерины Ковалевой: мраморные и гранитные скульптуры и металлические объекты, которые своей тяжестью и основательностью должны объяснить, что такое настоящее спокойствие. В «ПиранезиLAB» открылась выставка «Временные монументы» — с одноименной серией шелкографий Юрия Аввакумова, а в Futuro — проект «Вересковый мед» Семена Галинова и Марии Качаловой: тотальная инсталляция из крупноформатной живописи и скульптур, в центре которой материал — кожа и сталь.

Выставки работают до начала июля.