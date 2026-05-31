В московском Музее декоративного искусства покажут Мухину-визионера

Выставка «Вера Мухина: диалоги, грани» откроется во Всероссийском музее декоративного искусства 3 июня. Организаторы ставят себе целью показать с неожиданных ракурсов наследие художницы, остающейся для многих исключительно автором скульптуры «Рабочий и колхозница».

Куратор выставки и автор концепции — Кирилл Гаврилин. По его задумке, экспозиция рассказывает о творческом поиске экспериментатора и новатора Мухиной, работавшей и со стеклом, и с монументальной пластикой, и с архитектурой на протяжении почти полувека. Архитектор и автор художественной концепции выставки — Юлия Наполова.

Работы Мухиной из своих коллекций для экспозиции предоставили 16 государственных и частных собраний. Часть экспонатов посетители выставки увидят впервые.

Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского музея декоративного искусства: «Наш музей хранит одну из крупнейших в России коллекций декоративного искусства — и именно здесь наследие Мухиной обретает подлинный контекст. Эта выставка — не ретроспектива и не памятник. Это рассказ о том, как смелость художника, его талант и страсть рождают искусство, опережающее свое время. Мухина рискнула — и открыла целую эпоху».