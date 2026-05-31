Майкл снова появится на стадионе

Байопик Антуана Фукуа о Майкле Джексоне покажут на огромном экране стадиона «Динамо» в Москве 31 мая. Организаторы обещают, что это будет не просто киноопыт, но вечер—трибьют исполнителю. Кстати, именно на сцене этого стадиона — правда, до его реконструкции — в 1996-м Майкл Джексон давал концерт в свой второй приезд в Москву.

Прокат фильма «Майкл» стартовал в России 28 мая. «"Майкл" уже опередил все прочие музыкальные биографии, снятые за последние пять лет: "Обратно во мрак" (2024) про Эми Уайнхаус, "Боб Дилан: Никому не известный" (2024), "Боб Марли: Одна любовь" (2024) и "Спрингстин. Избавь меня от небытия" (2025). Последний соперник — "Богемская рапсодия" (2018) с Рами Малеком в главной роли и рекордным результатом в $910 млн — вот-вот будет низвергнут, а статус Грэма Кинга как гениального продюсера и "Богемской рапсодии", и "Майкла" — окончательно подтвержден»,— пишет кинокритик Weekend Мария Магуайр. И разбирается в причинах финансового успеха фильма — при отсутствии каких-либо наградных перспектив.