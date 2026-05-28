«Сияние» покажут в «Архангельском»

Фестиваль «А-Сияние», посвященный новым формам искусств, пройдет в музее-заповеднике «Архангельское» 4 и 5 июля. Центральным событием станет премьера хореографического спектакля Павла Глухова «Сияние», главную партию в котором исполнит прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва. За музыкальную часть отвечает дирижер Филипп Чижевский и Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова.

Спектакль в четырех частях с прологом посвящен Зинаиде Юсуповой — последней владелице усадьбы и крупной благотворительнице, при императорском дворе известной под прозвищем Сияние. В постановке заняты 24 танцовщика из трупп Context и musicAeterna Dance; продюсером выступила команда фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva.

Параллельно в программе фестиваля заявлены концерт ансамбля Ile Theleme Ensemble с французской камерной музыкой и кинопоказы о танцевальном искусстве, которые дополнят обсуждения с кинокритиком Егором Москвитиным.