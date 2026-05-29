На ПМЭФ обсудят экономику медиа поколения ИИ

6 июня в Санкт-Петербурге Форум креативных индустрий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проводит дискуссию «Перезагрузка медиапространства: как не потерять доверие аудитории в век ИИ». Речь пойдет о последних изменениях в производстве и дистрибуции контента, каналах взаимодействия с аудиторией, расширении использования генеративного ИИ и последствиях этого в рекламной и контентной сфере, о новом витке вечной битве за читателя и старых как мир приемах журналистики. В числе выступающих заявлены: главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева, основатель A-House и A-Press Дарья Белякова, сооснователь рекламного агентство Setters и онлайн издания Setters Media Александра Жаркова, директор по маркетингу U Magazine, медиаэксперт Елена Лобачевская, директор по связям с общественностью The Voice Никита Мартынов, директор по контенту издания «Правила жизни» Григорий Туманов, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, автор шоу о моде «Безфильтров» журналист Анастасия Полетаева. Weekend представит заместитель шеф-редактора “Ъ” Анна Черникова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ