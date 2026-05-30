Отец хеви-метала Тони Айомми удостоен награды лорд-мэра Бирмингема

Гитарист Black Sabbath Тони Айомми стал лауреатом ежегодной премии лорд-мэра. Эта награда традиционно вручается за выдающиеся заслуги перед городом. Церемония прошла в здании городского совета, награды вручил лорд-мэр Зафар Икбал.

Городской совет назвал Айомми создателем хеви-метала и отметил, что жанр обогатил жизнь миллионов и укрепил международную репутацию Бирмингема. Господин Айомми сообщил, что работает над новым альбомом, презентация которого состоится в Бирмингеме, и выставит на аукцион еще одну гитару для ремонта онкологического отделения больницы королевы Елизаветы.

В июне прошлого года Black Sabbath получили звание почетных граждан города, а в июле дали прощальный концерт на стадионе Villa Park. Через 17 дней после шоу умер вокалист Оззи Осборн. Black Sabbath продали свыше 70 млн записей, стали обладателями трех «Грэмми» и считаются пионерами тяжелой рок-музыки.

Милена Двойченкова