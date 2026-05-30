Французский художник спрятал мост под надувной пещерой

В ночь на четверг уличный художник JR, известный как «французский Бэнкси», смонтировал на Пон-Неф в Париже гигантскую надувную конструкцию, имитирующую скалу. Инсталляция длиной 120 м и высотой 18 м полностью поглотила каменный мост XVII века и откроется для посетителей 6 июня.

Объект весом около 5 т состоит из 80 тканевых арок, заполненных 20 тыс. куб. м воздуха. Ткань вручную сшили 25 мастеров в Бретани, а перед установкой 15-метровый прототип протестировали в ангаре аэропорта Париж-Орли. Работа посвящена художникам Кристо и Жанне-Клод — в 1985 году они обернули тот же мост золотистой тканью.

По словам JR, инсталляция призвана заставить горожан замереть и показать, что даже каменный мост — это часть природы, когда-то взятая из карьера. Внутри пещеры обустроен темный тоннель, выход из которого символизирует путешествие от теней к свету. Озвучку для инсталляции создал Тома Бангальтер, экс-участник Daft Punk. Пещера будет работать круглосуточно до 28 июня, движение транспорта по мосту перекроют. После демонтажа ткань переработают или используют повторно.

Милена Двойченкова