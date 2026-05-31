В степях Монголии открылась галерея в форме НЛО

Китайское Buro Ziyu Zhuang завершило строительство общественной галереи «Ковчег прерий» на берегу озера Лаоги во Внутренней Монголии, 160 км западнее Пекина. Полуподземное здание с наклонной крышей напоминает инопланетный корабль, приземлившийся посреди бескрайней степи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @buro_ziyu_zhuang Фото: @buro_ziyu_zhuang

Один край крыши плавно уходит в землю, другой резко поднимается вверх, стирая границу между архитектурой и ландшафтом. Посетители могут зайти внутрь через проемы в основании или просто прогуляться по крыше, а отверстие в ее верхней части ведет в галерею. Внутри — многофункциональное пространство без перегородок с многослойным сетчатым потолком и световыми люками, которое подходит для выставок, лекций и других мероприятий.

Основатель бюро Цзию Чжуан отказался от привычных степных символов вроде юрт или кочевников. Вход в здание он сравнил со сценой из фильма «Прометей», где космический корабль теряется в горах. На противоположном берегу озера возведена башня «Маяк кочевников» — вертикальный противовес горизонтальной галерее. Спиральная лестница ведет на смотровую площадку мимо небольшого амфитеатра. Летом из-за подъема воды дорожку к башне частично затапливает, превращая ее в недоступный для посетителей одинокий монумент.

Милена Двойченкова