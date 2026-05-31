Платье из обломков судна XVII века показали в Финляндии

Художественный музей Оулу представил бесшовное вязаное платье, созданное из древесины грузового корабля, который пролежал под землей больше 300 лет. Судно Hahtipera, датируемое 1684 годом, обнаружили в 2019-м прямо под автостоянкой. Сохранить все фрагменты не удалось, и морской археолог Минна Койвикко предложила ученым из Университета Аалто подарить остаткам вторую жизнь.

«Подводное наследие часто невидимо, а костюм из обломков позволяет прикоснуться к нему в повседневности»,— отметила она. Измельченную древесину переработали в целлюлозу и превратили в волокно, которое оказалось прочнее хлопка. Пряжу не отбеливали и не красили, сохранив ее естественный коричневый оттенок. Дизайнер Анна-Мари Лепписаари связала на промышленной машине два одинаковых макси-платья без швов. Узор, навеянный древесной фактурой и цифровым шумом, сгенерировал алгоритм, разработанный в университете.

Проект объединил химиков, текстильщиков и лесоводов и продлился почти два года. Второе платье покажут в сентябре на выставке Designs for a Cooler Planet («Дизайн для более прохладной планеты») в Университете Аалто.

Милена Двойченкова