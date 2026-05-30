Шлем Айсмена уйдет с молотка

Аукционный дом Goldin выставил шлем, созданный для ныне покойного актера Вэла Килмера в боевике «Топ Ган», со стартовой ценой $25 тыс. Торги продлятся до 17 июня.

Модель HGU-33 изготовила компания Flight Suits LTD (ныне известная как Gibson & Barnes) для съемок 1986 года. Фабричной этикетки на шлеме нет, но расположение коммуникационного кабеля совпадает с другим реквизитом картины, а на креплениях кислородной маски сохранился логотип поставщика того периода. К лоту приложена записка режиссера Тони Скотта: «Подарок из "Топ Ган" в благодарность за вашу щедрость», подпись экспертно подтверждена. Вероятно, Килмер использовал шлем на репетициях полетных сцен.

«Топ Ган» с Томом Крузом стал самым кассовым фильмом 1986 года в США, собрав $363,9 млн, и закрепился в статусе культовой классики. Для сравнения, куртка-бомбер героя Тома Круза Маверика была продана в 2022-м за $67,5 тыс.

На этих же торгах представлены подписанная Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом карточка «Узника Азкабана» (ставка достигла $24,5 тыс.) и украшенная кристаллами Swarovski перчатка Майкла Джексона из тура «Victory» 1984 года, текущая цена — $8 тыс.

