Рукопись о Мерлине и короле Артуре продадут на Christie’s

Редчайший манускрипт с ранними легендами артуровского цикла, семь столетий хранившийся в частных собраниях, выставят на лондонские торги Christie’s 8 июля. Его оценочная стоимость — £1,5–2 млн ($2–2,6 млн).

Том, созданный около 1300 года, включает первые три текста «Ланселота-Грааля»: историю святого Грааля, происхождение волшебника Мерлина и его приключения с Артуром. 126 миниатюр с сусальным золотом приписывают анонимному художнику, известному как Мастер Льежского Апокалипсиса; среди них — редкое изображение Мерлина в облике говорящего оленя.

Специалист Кембриджского университета Ирен Фабри-Техранчи назвала предстоящие торги «захватывающими», выразив надежду, что рукопись наконец окажется в публичной коллекции и станет доступна исследователям. По ее словам, концовка здесь отличается от канонической: внимание сосредоточено на битвах Артура и утверждении королевской власти, а не на приключениях его племянника, рыцаря Гавейна.

Известная как рукопись Лебоди по имени французского промышленника Жана Лебоди, добавившего ее в свою коллекцию в XX веке, книга никогда ранее не выставлялась публично. Среди прежних владельцев — неизвестный рыцарь-турнирщик XV века, французский граф де Клермон-Тоннер, и англичанин, библиофил сэр Томас Филлипс. Известно лишь о двух других полных рукописях цикла в частных руках; экземпляр, проданный в 2010 году, ушел за £2,3 млн.

Милена Двойченкова