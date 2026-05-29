«Девятый вал» отреставрируют на глазах у посетителей

В Русском музее стартовала первая масштабная реставрация знаменитой картины Ивана Айвазовского «Девятый вал». Полотно покинуло Михайловский дворец и переехало в зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где за ходом работ смогут следить посетители.

Решение о научной реставрации было принято перед масштабной выставкой мариниста, запланированной на октябрь 2026 года. Все предыдущие годы музей проводил лишь точечные консервационные вмешательства, однако со временем состояние основы и красочного слоя начало ухудшаться: появились новые трещины и локальные отслоения. Специалистам поручено укрепить грунт и живопись по всему полю, привести в порядок лаковое покрытие. В музее обещают, что после работ картина предстанет в цвете, максимально близком к замыслу автора.

Одновременно восстанавливают историческую золоченую раму, поступившую в собрание вместе с полотном в 1897 году: уже восстановлено более 100 утраченных деталей, их вырезают из липы и золотят. «Девятый вал» 1850 года — одна из главных жемчужин постоянной экспозиции Русского музея.

Милена Двойченкова