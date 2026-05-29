Греческий остров продают по цене квартиры в Москве

Необитаемый остров Макри в Ионическом море выставят на аукцион в ноябре 2026 года со стартовой ценой €247 тыс. Еще в 2022 году элитные агентства оценивали его в €8 млн, однако резкое удешевление связано с экологическими запретами и многомиллионными налоговыми претензиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladi Private Islands Фото: Vladi Private Islands

Остров площадью 0,98 кв. км расположен в границах европейской экологической сети охраняемых территорий Natura 2000 и по ошибке числится в кадастре частным лесом. Строительство там запрещено, а для прокладки инженерных сетей потребуется разрешение президента. Вместе с землей новый собственник получит долговые обязательства перед греческим государством минимум на €20 млн. Единственный законный способ использования территории — сельское хозяйство, но для этого владельцу придется за свой счет подвести электричество, воду и организовать утилизацию отходов.

Макри входит в архипелаг Эхинады примерно в 30 км от Кефалонии. Береговая линия превышает 7 км, остров покрыт лесом. Из-за охранного статуса и долговой нагрузки коммерческий потенциал объекта практически равен нулю.

Милена Двойченкова