В олимпийское пятиборье войдут препятствия из «Ninja Warrior»

На Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе верховая езда исчезнет из современного пятиборья — ее место займут гонки с препятствиями, основанные на телеформате «Ниндзя-воин» (Ninja Warrior).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Martin Mejia / AP Фото: Taito Corporation Следующая фотография 1 / 2 Фото: Martin Mejia / AP Фото: Taito Corporation

Международный союз современного пятиборья (UIPM) подписал соглашение с Tokyo Broadcasting System (TBS), владельцем прав на шоу. TBS предоставит дизайн барьеров и снарядов для соревнований. МОК единогласно одобрил замену конкура еще в 2023 году; после Игр в Париже-2024 лошадей исключили из программы всех стартов. Теперь пятиборцы будут состязаться в фехтовании, плавании, лазерном беге и полосе препятствий.

Президент UIPM Роберт Сталл назвал партнерство союзом «развлечения в прайм-тайм и олимпийской культуры». Телешоу в формате «Ниндзя-воин» дебютировало на американском TBS в 1997 году и превратилось в глобальный феномен: его версии выходят более чем в 25 странах. Современное пятиборье присутствует в программе Игр с 1912 года.

Милена Двойченкова