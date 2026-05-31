США представили план заселения Луны к 2032 году

NASA раскрыло трехэтапный план заселения лунного Южного полюса и назвало подрядчиков, которые создадут роботизированные посадочные модули и дроны, способные прыжками обходить скалы и трещины. Контракты получили Blue Origin, Intuitive Machines и Astrobotic.

Программа стоимостью $20 млрд предполагает 25 запусков до 2029 года и доставку научных приборов, камер высокого разрешения и лазерных систем навигации. Посадочный модуль Griffin-1 компании Astrobotic нацелен на кратер Нобиле, а аппарат Endurance от Blue Origin займется автономным картографированием. К 2032 году NASA рассчитывает развернуть полупостоянные жилые модули, энергию для которых дадут ядерные реакторы деления и солнечные батареи, а передвигаться экипажи будут на планетоходах. Базу разместят у Южного полюса, где водяной лед можно превращать в воду и кислород, а в перспективе — облегчить полеты на Марс.

Глава NASA Джаред Айзекман пообещал , что США «никогда больше не откажутся от Луны». Однако ученые сомневаются в реалистичности сроков. Ключевым препятствием остается посадочный корабль Starship от SpaceX, испытания которого задерживаются. Ранее стало известно, что КНР планирует высадить своих космонавтов уже к 2030 году.

Милена Двойченкова