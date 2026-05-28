Отец Стивена Хокинга считал сына ленивым

60 лет назад, весной 1966 года, 24-летний Стивен Хокинг успешно защитил докторскую диссертацию в Кембриджском университете. Однако недавно обнаруженные в дневниках его отца записи, которые оставлены за несколько лет до того, как его сын продемонстрировал такие академические успехи, показывают: недостаточное рвение к учебе молодого Хокинга было источником родительской тревоги.

Стивен Хокинг, 1990 Фото: Romano Cagnoni / Getty Images Стивен Хокинг, 1942 Фото: The Trustees of the Hawking Estate Стивен Хокинг, 1954 Фото: The Trustees of the Hawking Estate Стивен Хокинг, 1979 Фото: Santi Visalli / Getty Images

Изучая физику и геометрию Вселенной, Стивен Хокинг стал всемирно известным пионером теории черных дыр и вдохновил людей «смотреть на звезды, а не на свои ноги». Он написал научно-популярный бестселлер «Краткая история времени», который разошелся тиражом более 13 млн экземпляров.

Однако в студенческие годы Хокинга его отец, Фрэнк Хокинг, был глубоко обеспокоен тем, каким вырастет его сын. В своих ранее неизвестных дневниках, которые он вел более 60 лет, часто используя зашифрованный язык, основанный на греческом письме, отец будущего гения жаловался, что сын «слоняется по дому без особой инициативы и мало учится». Он написал это в январе 1961 года, когда Стивену было 19 лет и он учился в Оксфорде.

Эти дневниковые записи всплыли в ходе написания новой биографии физика. Они вошли в число других семейных документов, в том числе писем и дневников его матери, Изобел, а также фотографий, к которым получил беспрецедентный доступ Грэм Фармело — биограф и научный писатель, сотрудник Черчилль-колледжа Кембриджского университета. Дневники были обнаружены спрятанными в доме Мэри, сестры Стивена. Грэм Фармело взломал систему кодировки записей, расшифровав более 200 тыс. слов о детстве, болезнях, браках и карьере Стивена.

Книга Грэма Фармело, «Хокинг: его жизнь и работа», которая представляет собой первую официальную биографию, санкционированную наследниками ученого, выйдет в сентябре в издательстве John Murray.

Фрэнк Хокинг, эксперт по тропическим болезням, переживал, что его сын проявляет недостаточно усердия. «[Изобел] говорит, что у него комплекс неполноценности по отношению ко мне (и это зря) и он потерял веру в физику в Оксфорде, считая ее ниже гуманитарных наук»,— писал он. «Очень жаль, если это так. В его возрасте у меня было жгучее желание добиться успеха, и если бы у меня была хотя бы половина его преимуществ, я бы добился гораздо большего».

Хокинг, скончавшийся в марте 2018 года в возрасте 76 лет, стал символом академического блеска и человеческой стойкости. В 21 год ему был поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз», и первоначально ему дали всего два года жизни. Постепенно он утратил способность двигаться и говорить, общаясь с помощью синтезатора голоса.

Обложка книги «Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр». АСТ, 2022. Фото: АСТ Обложка книги «Hawking. His Life and Work». Penguin Random House, 2026 Фото: Penguin Random House

Дневниковые записи Фрэнка Хокинга позволяют взглянуть на сложные личные чувства по отношению к своему гениальному сыну и в более поздние годы.

«По мне, так это мучительно и жутко,— пишет отец.— Его речь настолько медленная и неразборчивая, что разговаривать с ним очень сложно. Мне очень жаль его, и я сделаю для него все, что в моих силах. Но находиться рядом мне не доставляет никакого удовольствия».

Екатерина Наумова