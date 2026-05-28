Отец Стивена Хокинга считал сына ленивым

О чем секретным кодом написал в дневнике — но только потому что пережил за его будущее

60 лет назад, весной 1966 года, 24-летний Стивен Хокинг успешно защитил докторскую диссертацию в Кембриджском университете. Однако недавно обнаруженные в дневниках его отца записи, которые оставлены за несколько лет до того, как его сын продемонстрировал такие академические успехи, показывают: недостаточное рвение к учебе молодого Хокинга было источником родительской тревоги.

Стивен Хокинг, 1990

Фото: Romano Cagnoni / Getty Images

Стивен Хокинг, 1942

Фото: The Trustees of the Hawking Estate

Стивен Хокинг, 1954

Фото: The Trustees of the Hawking Estate

Стивен Хокинг, 1979

Фото: Santi Visalli / Getty Images

Изучая физику и геометрию Вселенной, Стивен Хокинг стал всемирно известным пионером теории черных дыр и вдохновил людей «смотреть на звезды, а не на свои ноги». Он написал научно-популярный бестселлер «Краткая история времени», который разошелся тиражом более 13 млн экземпляров.

Однако в студенческие годы Хокинга его отец, Фрэнк Хокинг, был глубоко обеспокоен тем, каким вырастет его сын. В своих ранее неизвестных дневниках, которые он вел более 60 лет, часто используя зашифрованный язык, основанный на греческом письме, отец будущего гения жаловался, что сын «слоняется по дому без особой инициативы и мало учится». Он написал это в январе 1961 года, когда Стивену было 19 лет и он учился в Оксфорде.

Эти дневниковые записи всплыли в ходе написания новой биографии физика. Они вошли в число других семейных документов, в том числе писем и дневников его матери, Изобел, а также фотографий, к которым получил беспрецедентный доступ Грэм Фармело — биограф и научный писатель, сотрудник Черчилль-колледжа Кембриджского университета. Дневники были обнаружены спрятанными в доме Мэри, сестры Стивена. Грэм Фармело взломал систему кодировки записей, расшифровав более 200 тыс. слов о детстве, болезнях, браках и карьере Стивена.

Книга Грэма Фармело, «Хокинг: его жизнь и работа», которая представляет собой первую официальную биографию, санкционированную наследниками ученого, выйдет в сентябре в издательстве John Murray.

Фрэнк Хокинг, эксперт по тропическим болезням, переживал, что его сын проявляет недостаточно усердия. «[Изобел] говорит, что у него комплекс неполноценности по отношению ко мне (и это зря) и он потерял веру в физику в Оксфорде, считая ее ниже гуманитарных наук»,— писал он. «Очень жаль, если это так. В его возрасте у меня было жгучее желание добиться успеха, и если бы у меня была хотя бы половина его преимуществ, я бы добился гораздо большего».

Хокинг, скончавшийся в марте 2018 года в возрасте 76 лет, стал символом академического блеска и человеческой стойкости. В 21 год ему был поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз», и первоначально ему дали всего два года жизни. Постепенно он утратил способность двигаться и говорить, общаясь с помощью синтезатора голоса.

Обложка книги «Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр». АСТ, 2022.

Фото: АСТ

Обложка книги «Hawking. His Life and Work». Penguin Random House, 2026

Фото: Penguin Random House

Дневниковые записи Фрэнка Хокинга позволяют взглянуть на сложные личные чувства по отношению к своему гениальному сыну и в более поздние годы.

«По мне, так это мучительно и жутко,— пишет отец.— Его речь настолько медленная и неразборчивая, что разговаривать с ним очень сложно. Мне очень жаль его, и я сделаю для него все, что в моих силах. Но находиться рядом мне не доставляет никакого удовольствия».

Екатерина Наумова

«Я понятия не имею, какой у меня IQ. Те, кого это интересует их показатель — просто неудачники» &lt;br> Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде (Великобритания). В 1962 году окончил физический факультет Оксфорда, поступил в Кембридж, где изучал космологию. В 1966 году получил докторскую степень

Фото: Howard Grey

«Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить» &lt;br> В 1965 году женился на Джейн Уальд (справа). У супругов было трое детей: сын Роберт (р. 1967), дочь Люси (р. 1970) и сын Тимоти (р. 1979). В начале 90-х пара подала на развод

«Если вы чувствуете, что попали в чёрную дыру, не сдавайтесь. Выход есть» &lt;br> Исследовательскую деятельность начал во время учебы в Кембридже. До 1973 года работал в Институте астрономии университета, после чего перешел на кафедру прикладной математики и теоретической физики. Хокинг был специалистом в области космологии и квантовой гравитации, исследовал черные дыры. Он был автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации (это явление получило название «излучение Хокинга»). Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва

Фото: Santi Visalli / Getty Images

«Мой речевой синтезатор говорит с американским акцентом. Я давно понял, что американский и скандинавский акценты лучше всего заводят женщин» &lt;br> В 1963 году у ученого был диагностирован боковой амиотрофический склероз — хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу. В 1985 году Хокинг после воспаления легких перенес трахеостомию, из-за чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. У него была специальная инвалидная коляска, которой ученый управлял с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки

Фото: Tom Pilston / The Independent / REX / Shutterstock

«Не могу сказать, что мое физическое состояние помогает мне в работе, но оно помогает мне сконцентрироваться на исследованиях, избегая лекций и скучных конференций» &lt;br> В 1974 году Хокинг был приглашен на работу в Калифорнийский технологический институт (США). В 1979-2009 годах он был лукасовским профессором математики (одна из самых престижных академических должностей в мире). Более 20 лет возглавлял группу, занимающуюся проблемами, связанными с теорией относительности. В 2007 году основал при Кембриджском университете Центр теоретической космологии

Фото: Triton / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

«Там где есть жизнь, есть надежда» &lt;br> В 1995 году Стивен Хокинг женился на своей сиделке Элайн Мэйсон. В браке с второй женой ученый прожил 11 лет. В 2006 году супруги развелись

Фото: Reuters

«Ответ на высказывание Эйнштейна «Бог не играет в кости со Вселенной»: Господь не только играет в кости, но к тому же забрасывает их порою туда, где мы их не можем не увидеть» &lt;br> Стивен Хокинг был атеистом. Поддерживал лейбористов в британской политике. Ученый поддерживал ядерное разоружение, идею всеобщего здравоохранения, борьбу с изменениями климата. Войну в Ираке 2003 года называл &quot;военным преступлением&quot;. Королева Елизавета II хотела произвести Хокинга в рыцари, но от почетного звания он отказался

Фото: Piers Alladyce / REX / Shutterstock / Fotodom

«Всю свою жизнь я поражался тем главным вопросам, с которыми нам приходится сталкиваться, и пытался найти для них научный ответ. Возможно, поэтому я продал больше книг про физику, чем Мадонна про секс» &lt;br> Стивен Хокинг активно занимался популяризацией науки. Автор ряда научно-популярных книг — «Краткая история времени» (1988), «Черные дыры и молодые вселенные» (1993), «Мир в ореховой скорлупке» (2001) и других. Хокинг также принял участие в создании нескольких научных фильмов, снимался в рекламе, музыкальных клипах, а также в кино в роли самого себя &lt;br> На фото: Глава Microsoft Билл Гейтс и Стивен Хокинг в Кембриджском университете

Фото: Reuters

«Моя настоящая мечта — написать такую книгу, которая будет продаваться в ларьках в аэропорту. Но для этого, похоже, издателю нужно будет поместить на обложку голую женщину» &lt;br> В 2015 году Хокинг стал одним из учредителей медали, носящей его имя, которая ежегодно присуждается деятелям науки и искусства за вклад в популяризацию науки

Фото: Keith Jones / REX / Shutterstock / Fotodom

«Возможно, я неплох в чем-то. Но я не Эйнштейн» &lt;br> За время своей исследовательской деятельности Стивен Хокинг получил более 30 наград от научного сообщества и правительств нескольких государств. Среди орденов и медалей ученого: Орден Британской Империи (1982), Золотая медаль Королевского астрономического сообщества (1985), Золотая медаль Высшего совета по научным исследованиям (Испания, 1989), а также одна из двух высших наград США, Президентская медаль Свободы (2009)

Фото: Reuters

«Блуждание по Интернету — настолько же безмозглая идея, как постоянное переключение телеканалов» &lt;br> Стивен Хокинг всегда был медийной персоной. Он снимался в рекламе, а также часто появлялся в различных телешоу научной направленности. Но образ Хокинга был замечен и в таких сериалах, как &quot;Симпсоны&quot;, &quot;Теория большого взрыва&quot; и &quot;Звездный путь&quot;

Фото: Reuters

«Встреча с развитой цивилизацией будет похожа на встречу коренных американцев с Колумбом. Тогда все закончилось не очень хорошо» &lt;br> Ученый вполне допускает существование инопланетян. На 50-летии NASA в 2008 году он подробно рассказал об этом вопросе. По мнению Хокинга, примитивная жизнь во Вселенной широко распространена, но разумная является редкостью

Фото: Reuters

«Меня часто спрашивают, как вы себя чувствуете с амиотрофическим боковым склерозом. Ответ простой — не очень-то» &lt;br> Несмотря на свою болезнь, Стивен Хокинг жил активной жизнью. В 2007 году он совершил полет на специальном самолете, позволяющем пассажирам некоторое время пребывать в состоянии невесомости. В тот день впервые за долгие годы ученый покинул инвалидное кресло и даже сумел сделать гимнастическое сальто. В 2009 году Стивен Хокинг планировал отправиться уже в настоящий космический полет, но он так и не состоялся

Фото: Jim Campbell, Aero-News Network / NASA

«Я заметил, что даже те люди, которые считают, что в этой жизни все предопределено, и мы ничего не можем с этим поделать, даже они меняют свое мнение перед тем, как переходят дорогу» &lt;br> Стивен Хокинг посетил множество стран мира, выступал на всех крупнейших научных конференциях. В 2008 году ученый прибыл в ЮАР, где познакомился с легендарным Нельсоном Манделой (справа). Хокинг признался, что восхищается бывшим лидером Южноафриканской республики

Фото: AP

«Человеческая раса такая немощная, если сравнивать с Вселенной, что быть инвалидом — не такая уж важная вещь с точки зрения космоса» &lt;br> Стивен Хокинг активно занимался благотворительностью. Он организовывал встречи с детьми-инвалидами, чтобы показать им: можно жить полноценной и интересной жизнью, даже если ты полностью лишен возможности двигаться. Также ученый боролся за право на эвтаназию

Фото: AP / Peter Cosgrove

«Пожалуй, я верю в Бога, если под Богом вы подразумеваете воплощение тех сил, которые управляют Вселенной» &lt;br> У ученого сложились непростые отношения с Ватиканом. Будучи атеистом, Стивен Хокинг не верил в божественную природу творения и углублялся в изучение теории Большого взрыва. Папа римский Иоанн Павел II осуждал исследователя. Но его преемник папа Бенедикт XVI (справа), а вслед за ним и папа Франциск не видели противоречий между христианской верой и эмпирической наукой

Фото: Reuters

«Когда мне было двенадцать, один из моих друзей поспорил с другим на мешок конфет, что из меня никогда ничего не получится путного. Не знаю, действительно ли состоялся спор, и кто в итоге победил…» &lt;br> В 2014 году на экраны вышел фильм &quot;Вселенная Стивена Хокинга&quot; с Эдди Рэдмейном (справа) в роли гениального астрофизика. Основой для сценария послужили мемуары первой жены Хоуинга Джейн Уайлд (в центре). Фильм получил 5 номинаций на &quot;Оскар&quot;, но только одну статуэтку – за лучшую мужскую роль

Фото: Reuters

«Научная фантастика может быть полезной — она стимулирует воображение и избавляет от страха перед будущим. Однако научные факты могут оказаться намного поразительнее. Научная фантастика даже не предполагала наличия таких вещей, как черные дыры» &lt;br> Стивен Хокинг известен и как детский писатель. Вместе со своей дочерью Люси (справа) он написал фантастическую повесть &quot;Секретный ключ Джорджа во Вселенной&quot;. В книге использованы уникальные снимки из космоса

Фото: Reuters

«Вопрос о возможности путешествий во времени пока остается открытым. Но мы не советуем вам держать по этому вопросу пари: вдруг ваш противник жульничает, зная будущее наперед?» &lt;br> Популяризотор науки Хокинг размещал свои лекции и материалы в свободном доступе в сети. Также в интернете оказалась и его докторская диссертация, а затем и уникальное программное обеспечение, позволяющее ученому общаться с миром. Хокинг был уверен: он вносит большой вклад не только в астрофизику, но и в развитие взаимопонимания между человеком и искусственным интеллектом

Фото: Reuters

«Первое: не забудьте однажды посмотреть на звезды, вместо того чтобы обычно смотреть себе под ноги. Второе: никогда не бросайте начатое дело. Работа дает вам цель и смысл. Жизнь без нее станет пустой. Третье: если вам повезет и вы найдете свою любовь, помните, вы действительно ее нашли, и не стоит ей разбрасываться» &lt;br> В своих последних прогнозах Стивен Хокинг призывал человечество искать новый дом за пределами планеты Земля. По мнению ученого, в ближайшие десятилетия людям необходимо колонизировать Луну и Марс. В противном случае нашей планете грозит перенаселение. Ученый также предрек быстрое развитие искусственного интеллекта

Фото: Reuters

