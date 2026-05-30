И падали два башмачка

В этот прокатный уикенд можно выбраться не только на игровой киноконцерт Майкла Джексона, но и на несколько чуть менее очевидных, но от этого не менее интересных новинок отечественного кинопроката. Рассказываем о каждой из них.

Текст: Павел Пугачев

«Пропасть»

Режиссер Алексей Ионов

О чем фильм: молодожены Даша (Тина Стойилкович) и Саша (Марк Эйдельштейн) решают вместе пролететь с парашютом над предгорьем Эльбруса, но из-за непредвиденной посадки оказываются висящими над бездонной пропастью — спасибо удачно выросшему дереву и крепким судьбы скрещеньям. Кстати, вместе с ними пилот Артем (Степан Белозеров), бывший Даши.

Кто снял: это полнометражный режиссерский дебют молодого сценариста и продюсера Алексея Ионова, ученика Павла Бардина в киношколе «Свободное кино» (выпуск 2018 года) и одного из авторов сериала «Солдаут» (2021).

На что похоже: очевидным референсом кажутся герметичные триллеры про выживание в диких и стесненных условиях: «Вышка» (2022), «Замерзшие» (2010), «Во власти стихии» (2018). Но настоящие синефилы не смогут сдержать улыбки, вспомнив комедию «На древо взгромоздясь» (1971) с Луи де Фюнесом — про машину с тремя пассажирами, застрявшую над пропастью.

Кому понравится: тем, кто боится высоты больше, чем выяснения романтических отношений.

«Убийственная вечеринка»

Режиссер Антони Кордье

О чем фильм: молодой юрист приходит на домашнюю вечеринку к родителям своей девушки, где завязывается конфликт между богатыми домовладельцами и нахальными домработниками, жившими и трудившимися тут долгие годы без всяких договоров и контрактов.

Кто снял: француз Антони Кордье, снимающий комедии и мелодрамы, несмотря на внешнюю легковесность, стабильно попадающие в программы крупнейших кинофестивалей. В частности, премьера «Убийственной вечеринки» состоялась в «Двухнедельнике режиссеров» Канна-2025.

На что похоже: первые рецензенты сравнивают картину одновременно с «Паразитами» (2019), «Треугольником печали» (2022) и «Белым лотосом» (2021 — н. в.). Недаром оригинальное название этой французской кинокомедии «Средний класс».

Кому понравится: любителям неглупых французских комедий, а также тем, кто до сих пор не подустал от жанра «сатира про классовое неравенство при позднем капитализме».

«ЧаО»

Режиссер Ясухиро Аоки

О чем фильм: «Ух ты, говорящая рыба!» — сказал офисный планктон Стефан, получив ни с того ни с чего предложение руки и сердца от принцессы-русалки ЧаО. В мире, где рыбы, люди и русалки живут бок о бок, возможны ситуации из корейских дорам.

Кто снял: удивительно, но это аниме сделано не усилиями Миядзаки или его подмастерьев и не является переизданной для проката культовой классикой 10-20-30-40-летней давности. Перед нами новинка легендарного продакшена Studio 4°C, подарившего «Метрополис» (2001), «Аниматрицу» (2003) и «Детей моря» (2019) и не уставшего по сей день экспериментировать с рисовкой.

На что похоже: на чуть более взрослую версию «Рыбки Поньо на утесе» (2009) Хаяо — нашего все — Миядзаки.

Кому понравится: тем, кто, говоря «рыбка моя», подразумевает в том числе и возможность превращения объекта любви в водного зверя.