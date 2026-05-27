Рецепт «Грязных денег» Гая Ритчи

В прокат — хотя, наверное, правильнее будет сказать «в оборот» — вышли «Грязные деньги» Гая Ритчи. В автора культовых «Карт, денег, двух стволов» (1998), «Большого куша» (2000) и «Джентльменов» (2019) тут же полетели ехидные и недовольные комментарии кинокритиков и аудитории: за избитый жанр, перегруз в финансовых деталях, слишком понятных персонажей, обилие пояснительного текста на экране, как будто написанного нейронными сетями. Чем «Грязные деньги» смущают зрителей и почему одним кажутся слишком запутанными, а другим — излишне простыми, разбирается Weekend.

Текст: Мария Магуайр

Чего хочет зритель? В случае с Гаем Ритчи — понятно чего. Криминальной эстетики, брутальных гопников, черного британского юмора, увитых плющом английских поместий. С обязательным столкновением хулиганов с аристократами в галстуках — коронной «фишкой» режиссера. При этом арку персонажей желательно закрутить так, чтобы элегантный лорд оказался закоренелым злодеем, а лютый гангстер, уходя от погони, все же остановился, чтобы перевести через дорогу пару британских бабушек.

Последуй Ритчи проверенному рецепту — почивал бы на лаврах. Но как высококлассным шеф-поварам скучно заниматься привычной стряпней, так и Ритчи тянет учинить дерзкий эксперимент над обычной гречкой. На роль гречки в рецепте «Грязных денег» Ритчи назначен боевик — формат, расцвет которого пришелся на 1980-е. Нынче по его предсказуемости и прямолинейности стало модным скучать, и Гай Ритчи тут как тут — отвечает на запрос зрителя. Далее, как и заказано, добавляет сумасшедшую динамику повествования, сработанную команду с элементами мачизма и троллинга, безупречные костюмы и невероятной красоты локации — в основном на Канарских островах. Но в рецепте боевика все же ощущается что-то другое, с первой ложки неуловимое.

У англоговорящих зрителей есть подсказка — в зарубежном прокате фильм называется «In the Grey». Что за «серость» такая, которая так интересует режиссера и при этом придает кинофильму странное послевкусие? Ритчи объясняет, что «серая зона» — новое состояние бизнеса, в котором отсутствуют четкие формулировки, правила игры до конца непонятны, и нет ни хороших, ни плохих героев. Здесь все готовы применять силовые методы ради достижения праведных — или любых других — целей. Разговор о сером от Гая Ритчи не предполагает 50 оттенков и скорее увлекает режиссера масштабом перемен и их последствиями. В серой зоне большой бизнес уже не так чист и светел, как было комфортно думать раньше. Большие деньги в серой зоне не связаны с преступным миром, но с прогрессивными технологиями и красивыми офисами — тоже нет. Тут отсутствует стабильность, а финансовые инструменты включают не только закрытие счета или перевод средств в другой банк, но и возможность применения насилия.

За исключением «серого» ингредиента, во всем остальном «Грязные деньги» скроены по привычным лекалам боевика. История стартует на высоком этаже нью-йоркского небоскреба, где богиня по взысканию долгов Рейчел Уайлд (Эйса Гонсалес) получает задание от управляющей активами компании вернуть миллиард долларов, которые занял на бизнес-проекты некий Салазар (Карлос Бардем). Важно, что Салазара нельзя назвать криминальным авторитетом: его многочисленные бизнесы включают строительство, нефтяные вышки, IT-компании. Но одолженный миллиард он возвращать не торопится и имеет привычку расправляться с гонцами, напоминающими о долге.

Бороться за миллиард Рейчел помогают Сид и Бронко в исполнении Генри Кавилла и Джейка Джилленхола и несколько слаженно работающих крепких мужчин, чьи имена зрителю запоминать незачем. Команда действует эффективно и безупречно. Стабильно предугадывает каждый маневр и искусно уходит от погонь без малейшей царапины, оставляя за собой кровавое месиво из плохих парней. Все слишком хорошо — хотя разве не так должно происходить в стандартном боевике? И все же эта неуязвимость начинает подбешивать — да, Сид и Бронко просчитали заранее все возможные пути отступления и, помимо плана Б, имеют в арсенале весь алфавит вариантов. Но… должны же они хоть где-то накосячить?

Идея Гая Ритчи — через эту неуязвимость поговорить со зрителем на еще одну животрепещущую тему и связать причину и следствие, которые для большинства сегодня стоят слишком далеко друг от друга. Вы много едите, мало занимаетесь спортом — и набираете килограммы. Происходит это не сразу после лишнего пирога, и в итоге причина и следствие не соединяются. Вы не противитесь лишнему куску здесь и сейчас, а идете бороться с абстрактным избыточным весом в спортзал. И там тоже не худеете моментально. Получается, что в повседневной жизни можно не просчитывать последствия сверхтщательно — время для коррекции будет всегда. В боевиках, как и в мире больших долгов и цифр со многими нулями, так не работает: ошибка стоит жизни. Приходится быть умным всегда — и каждую секунду думать о последствиях. Основываясь на этом размышлении, Ритчи не ведет ни одного из участников истории по типичным голливудским тропам. Потому Салазар так и не выходит из себя и не совершает роковую ошибку, пытаясь разобраться с преследователями. Именно по этой причине герои в исполнении Гонсалес, Кавилла и Джилленхола действуют достаточно хорошо и, если и ошибаются, то так, как мог бы промахнуться здравомыслящий человек — например, решив выпить пива после сложных переговоров, как это делает Рейчел. Пиво после работы не меняет ничего в жизни обывателя, но герои «Грязных денег» получают результаты здесь и сейчас, и вот к бару устремляются 70 головорезов Салазара с намерением вмешаться в процесс потребления алкоголя трудоголиком.

Стоило ли Гаю Ритчи вносить неопределенность в четкую структуру боевика и говорить со зрителем на интересующие его сейчас темы — вопрос открытый. Возможно, среднестатистический посетитель кинотеатра и недоволен серостью, но истинные поклонники творчества британца по-прежнему готовы поглощать любые его эксперименты. И с интересом смотрят не только на огонь и воду, но и на то, как в течение семи минут Эйса Гонсалес готовит горячий негрони эвельято и параллельно инструктирует Сида, Бронко и звездную команду из нескольких крепких мужчин, чьи имена можно не запоминать.