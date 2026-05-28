Деревянный небоскреб в Дании обшили лопастями ветряков

В Орхусе завершилось строительство 78-метровой башни TR? — самого высокого деревянного здания Дании. При его возведении использовались переработанные материалы, включая списанные лопасти ветряных турбин.

Фасад гибридной конструкции из клееной древесины, бетона и стали облицевали вторичным алюминием, снятым с промышленных и фермерских кровель. Лопасти ветрогенераторов превратили в солнцезащитные экраны, отказавшись от легковоспламеняющейся облицовки. Межкомнатные стеклянные перегородки собрали из выброшенных окон, полы выстелили обрезками и переработанной доской.

«Сжигать или закапывать отходы — безумие, их потенциал огромен»,— пояснил архитектор Андерс Лендагер. По данным бюро Lendager, интеграция биогенных и вторичных материалов сократила выбросы CO? на 26% по сравнению с традиционным бетонным аналогом. Команда не стала добиваться международного экосертификата, сделав ставку на реальное сокращение выбросов, подтвержденное расчетами.

Название TR? переводится с датского как «дерево», «брус» и «три». Это отсылка к архитектуре: комплекс состоит из трех башен округлой формы в перестроенном портовом районе. Самая высокая из них достигает 78 м. Проект включает и социальные инициативы: к обслуживанию территории привлекли бездомных, а волонтерская программа ежедневно обеспечивает горячей едой нуждающиеся семьи.

