Психические расстройства накрыли 1,2 млрд человек

Почти 1,2 млрд жителей Земли жили с психическими расстройствами в 2023 году — это на 95,5% больше, чем в 1990-м.

Сильнее всего выросли тревожные расстройства (на 158%) и депрессия (на 131%). Впервые пик заболеваемости сместился со среднего возраста (40+ лет) на 15–39 лет, а главный удар пришелся на подростков 15–19 лет. Женщин среди пострадавших оказалось 620 млн, мужчин — 552 млн, однако аутизм, СДВГ и поведенческие нарушения чаще фиксировали у мужчин.

Пандемия COVID-19 закрепила восходящий тренд: тревожность оставалась на максимуме весь 2023 год. Дэмиан Сантомауро из Квинслендского университета признался, что «был искренне шокирован масштабом проблемы», и связал динамику со структурными факторами — бедностью, насилием и ослаблением социальной сплоченности.

Авторы предупреждают, что расширение служб психического здоровья не поспевает за ростом нагрузки, и призывают к срочным глобальным инвестициям. Выводы опираются на проект Global Burden of Disease («Глобальное бремя болезней») и охватывают 204 страны.

Милена Двойченкова