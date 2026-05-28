Возле Стоунхенджа воссоздали неолитический зал по древним технологиям

English Heritage завершила строительство реплики здания возрастом 4,5 тыс. лет. Зал Kusuma стоимостью £1 млн откроют летом и превратят в интерактивный образовательный центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Ison / English Heritage Фото: Christopher Ison / English Heritage

Сооружение высотой более 6 м за девять месяцев вручную возвели свыше 100 добровольцев. Они применили каменные орудия, метод копинга — регулярной обрезки деревьев для получения прямых бревен, и меловую глину — смесь из мела, воды и соломы. Прототипом послужил объект Durrington 68, найденный в Даррингтон-Уоллс в двух милях от Стоунхенджа. Зал идеально ориентирован на зимнее солнцестояние.

Внутри оборудуют очаг, у которого школьники смогут изучать быт неолита: готовить пищу по древним рецептам и осваивать традиционные ремесла. К концу 2026 года кампус дополнят лаборатория и учебная студия, а к 2030-му English Heritage рассчитывает принимать до 100 тыс. студентов в год.

Изначальное строение раскопали в 1928 году и повторно исследовали в 2007-м. Его точное назначение неясно: вероятно, там проводили ритуальные пиры строители Стоунхенджа. Недавние находки подтвердили, что кольцо ям у Даррингтон-Уоллс создано человеком, а коровья челюсть, найденная в начале XX века, указала на перегон скота из юго-западного Уэльса — туда же, где добывали голубые камни памятника.

Милена Двойченкова