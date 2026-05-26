Выставка-расследование Кати Герун и Алексея Корси открылась в Доме на Хлебном

В клубном проекте Дом на Хлебном работает совместный проект художников Кати Герун и Алексея Корси — «Под подозрением. Задание для группы медленного реагирования». Куратор выставки — Алексей Масляев, организатор — pop-up-галерея Geolina Art Gallery.

Работы экспонируют в квартире в историческом здании начала XX века, где незаделанные розетки, открытые дверные косяки и выводы проводов работают как художественный прием, создавая атмосферу покинутости и тревоги. Жанр проекта балансирует между детективом, триллером и боди-хоррором. Посетителю предстоит самостоятельно выстраивать причинно-следственные связи, сложившиеся между работами художников: инсталляциями, объектами, фотографиями, видео, большими и малыми скульптурными формами.

Выставка работает до 26 июля.