Экспозицию гардероба Елизаветы II продлят на полгода из-за рекордного спроса

Выставка Queen Elizabeth II: Her Life in Style («Королева Елизавета II: Ее жизнь в стиле») в Королевской галерее Букингемского дворца продолжит работу до 18 апреля 2027 года. Первоначально закрытие планировалось на 18 октября 2026-го.

Решение принято на фоне ажиотажа: все билеты раскупили за несколько недель, и экспозиция стала самой посещаемой за всю историю благотворительного фонда Royal Collection Trust. В залах представлено свыше 300 предметов из личного гардероба монарха, иллюстрирующих эволюцию ее стиля на протяжении 70-летнего правления.

Директор Королевской коллекции Тим Нокс назвал реакцию публики «беспрецедентной». Он пояснил, что продление позволит гораздо большему числу гостей из Великобритании и со всего мира увидеть этот уникальный памятник жизни и наследию королевы. Посетителям настоятельно советуют бронировать билеты заранее.

Выставка приурочена к столетию со дня рождения Елизаветы II. В рамках той же программы в Эдинбурге откроют личные апартаменты королевы во дворце Холирудхаус — туда ограниченными группами будут пускать в течение 100 дней.

Милена Двойченкова