Телескоп Gemini показал предсмертное сияние «Хрустального шара»

Астрономы опубликовали снимок двойной системы NGC 1514, сделанный телескопом Gemini North на пике Мауна-Кеа на Гавайях. Изображение показывает умирающую звезду, окруженную светящимся газовым облаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: J. Miller & M. Rodriguez / International Gemini Observatory / NSF NOIRLab Фото: J. Miller & M. Rodriguez / International Gemini Observatory / NSF NOIRLab

Система, удаленная на 1,5 тыс. световых лет, получила неофициальное название «Туманность "Хрустальный шар"» за молочно-белую сферу из выброшенных внешних слоев светила. Обнажившееся ядро разогревает эту оболочку до десятков тысяч градусов, заставляя ее испускать неземное свечение. Ученые предполагают, что одна из двух звезд пары, некогда превосходившая по размерам Солнце, уже завершила свой жизненный цикл. Первичные наблюдения велись еще в прошлом году, но цветную версию кадра специалисты NOIRLab, которой принадлежит телескоп, представили только сейчас.

Планетарные туманности, подобные NGC 1514, формируются на финальных этапах эволюции звезд средней массы, когда те сбрасывают газовую оболочку. Световой год, используемый для оценки расстояний, равен примерно 9,5 трлн км.

Милена Двойченкова