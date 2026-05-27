Chanel профинансирует реконструкцию Помпиду

Модный дом Chanel и Центр Помпиду объявили о пятилетнем стратегическом партнерстве, которое обеспечит финансовую поддержку парижскому музею на время капитальной реконструкции. Сумма сделки не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luc Castel / Getty Images Фото: Luc Castel / Getty Images

Средства направят на сохранение доступности коллекций, научные исследования и передачу культурной памяти — все это в период, когда знаменитое здание закрыто для публики до 2030 года. Ремонт обойдется как минимум в €460 млн (около $535 млн). «Это долгосрочное партнерство отражает приверженность Chanel сохранению жизнеспособности музея»,— заявила президент модного дома по вопросам искусства и культуры Яна Пил. Президент Центра Помпиду Лоран Ле Бон назвал естественным союз двух культурных сил.

Сотрудничество Chanel и Центра Помпиду развивается с 2019 года. В 2025-м бренд обязался увеличить коллекцию современного китайского искусства музея на 30% к 2028 году. Модный дом также поддерживает Музей Гуггенхайма, Пинакотеку Сан-Паулу и арт-центр Калифорнийского института искусств. Одновременно Центр Помпиду заключил стратегический альянс с гонконгским музеем M+ и открыл филиал в Сеуле.

Милена Двойченкова