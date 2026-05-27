Тильда Суинтон превратит историю шампанского в перформанс

5 и 6 июня в атриуме Музея Гуггенхайма в Бильбао британская актриса Тильда Суинтон представит работу House of Gestures («Дом жестов»), созданную вместе с куратором Оливье Сайяром по заказу Dom Perignon.

Через жесты и смену костюмов перформанс исследует связь времени, памяти и места. Сюжет навеян бенедиктинским аббатством Отвильер VII века, где с 1668 года трудился монах-келарь Пьер Периньон, усовершенствовавший технологию игристого вина: ввел купажирование, розлив в бутылки и пробковые затычки. По замыслу авторов, зрители совершат путешествие сквозь пространство и время. «Мы хотим создать свободное пространство, где может произойти нечто искреннее и стать общим опытом. У хорошего шампанского и перформанса много общего: оба основаны на подлинном присутствии, а не на репрезентации и интерпретации»,— пояснила Суинтон. Зарегистрироваться на показ можно на сайте музея.

Это не первый опыт актрисы в подобном жанре. В 1995 году она провела неделю в стеклянном футляре в лондонской Serpentine, а сейчас в Афинах проходит ее ретроспективная выставка Ongoing, куда вошли и совместные с Сайяром проекты, исследующие моду и идентичность.

