«Культ личности» покажут телом

Фестиваль «Перформа (Р)» 26 мая 2026 года представит постановку с таким названием на сцене Театра Маяковского. Режиссер — Юрий Квятковский, драматург — Михаил Дегтярев, хореограф — Илья Манылов.

Идея авторов перформанса — исследовать, как современный человек сочетает в себе интеллектуальный и телесный опыт, как соотносятся его реальные потребности и желания со все более захватывающим нас цифровым бестелесным. Ответы на вопросы авторы постановки ищут, стирая границы между искусством и испытанием — и между наблюдателем и исполнителем.

«Драматургия события выстроена как непрерывное движение через смену режимов: от фитнес-тренировки и мотивационного спича к коллективной медитации»,— обещают организаторы.