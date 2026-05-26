Книжный фестиваль «Красная площадь» откроется 4 июня

В Москве на Красной площади пройдет ежегодный книжный фестиваль. В этот раз программа состоит из тысячи событий на 15 тематических площадках: «Художественная литература», «Поэзия», «Нон-фикшн», «Комиксы», «Антикварная и букинистическая книга» и других. Более 400 издательств из всех регионов страны представят около 150 тыс. новых изданий, которые можно будет купить со скидкой 20%.

Фестиваль откроет концертная программа в честь 120-летия Дмитрия Шостаковича — с оркестром под управлением Юрия Башмета. На главной сцене выступят труппы МХТ имени Чехова, Вахтанговского театра, РАМТ, камерного оркестра Большого театра, писатели Евгений Водолазкин, Алексей Варламов, Игорь Волгин и другие. Здесь же подведут итоги юбилейного, десятого сезона литературной премии для молодых писателей и поэтов «Лицей» им. А.С. Пушкина. Параллельно на площадке «Художественная литература» пройдут творческие встречи с Дмитрием Даниловым, Денисом Драгунским, Мариной Степновой, Сергеем Шаргуновым и другими современными писателями.

Фестиваль проработает с 4 по 7 июня.