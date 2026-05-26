Неизвестные снимки Мэрилин Монро опубликуют к ее 100-летию

К столетию Мэрилин Монро 1 июня выходит визуальная биография The Marilyn Monroe Century («Век Мэрилин Монро»), собранная из неопубликованных снимков и дневников фотографа Бруно Бернара, известного как Бернард из Голливуда. Архив впервые представили внук автора Джошуа Джон Миллер и соавтор Марк А. Фортин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Издание прослеживает путь Нормы Джин Мортенсон (настоящее имя Монро) к славе; комментарии к кадрам дали оскароносный режиссер Шон Бейкер и актриса Роуз Макгоуэн, написавшая предисловие. Лентикулярная обложка оживляет знаменитое фото «Мэрилин в белом» с развевающимся над решеткой метро платьем — в 1999 году Музей современного искусства в Нью-Йорке назвал его символом века.

Бруно Бернард — немецкий эмигрант с докторской степенью по криминальной психологии, бежавший от нацистов и ставший мастером гламурной фотографии. Именно он в 1947 году первым снял еще никому не известную Норму Джин. Позже Монро скажет ему: «Помни, Берни, ты все это начал». Его дневники, по словам внука, рисуют Мэрилин вдумчивой и осознанно строившей свой образ.

Милена Двойченкова