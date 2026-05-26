Туристы воруют реквизит из квартиры, где жил Колян из «Реальных пацанов»
Жена владельца музея «Квартира Коляна», где снимали сериал «Реальные пацаны», публично пожаловалась на постоянные кражи во время экскурсий. Евгения Шарецкая записала видеообращение, в котором перечислила исчезнувшие предметы.
По ее словам, посетители уносят даже вещи, не имеющие отношения к сериалу. С холодильника пропал магнит «И майонез не забудь», привезенный из Екатеринбурга, а раньше — магнит «Биробиджан», подаренный туристом в честь персонажа Армена. «Дротиков на дартсе никогда не бывает трех — один всегда украден. Пошла уже вторая пачка»,— заявила Евгения. Она также недосчиталась четырех игральных карт, игрушечного пистолета и фотокарточек для повторения ракурсов. Самым ходовым «сувениром» стали аудиокассеты: их количество сократилось вдвое.
Андрей Солодовников, муж Евгении, в начале проекта в 2010 году пустил съемочную группу в свою квартиру в доме-памятнике «Дом грузчика». С 2019 года помещение превратилось в музей, куда водят поклонников — гости могут сесть в кресло Коляна и записать видео на той самой кухне. При этом здесь работает сувенирная лавка, но она не остановила любителей бесплатных трофеев.