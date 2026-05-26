Власти Нью-Йорка вернули Индии сотни похищенных предметов антиквариата

Прокуратура Манхэттена передала Индии 657 предметов антиквариата, которые в разные годы были похищены крупной международной группой контрабандистов и вывезены в США. Стоимость возвращенных культурных ценностей оценивают в $14 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Манхэттена Фото: Прокуратура Манхэттена

В числе возвращенных предметов есть статуя стоящего Будды, сделанная из красного песчаника, чья стоимость достигает $7,5 млн. Кроме нее, бронзовая фигура Авалокитешвары стоимостью около $2 млн и фигура танцующего Ганеши. Эти и другие предметы антиквариата были в разные годы похищены из индийских храмов и музеев — и спустя какое-то время оказывались в частных коллекциях и музеях по всему миру. За организацией похищений и перепродаж стояли известные арт-дилеры Субхаш Капур и Нэнси Винер, которые сейчас отбывают наказание. В последние годы США регулярно возвращают разным странам найденные ценности, из которых индийская партия оказалась самой значительной и дорогой.

Алена Миклашевская