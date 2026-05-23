«Дядя Ваня» открыл «Мелиховскую весну» в усадьбе Чехова

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартовал 22 мая в музее-заповеднике Антона Чехова. Первыми зрители увидели спектакль «Дядя Ваня» петербургского Малого драматического театра — Театра Европы. Постановку режиссера Льва Додина сыграли в месте, где она была написана 130 лет назад.

История фестиваля началась в 2000 году, когда прежний директор музея Юрий Бычков превратил разовые гастроли липецкого театра в ежегодный международный чеховский форум. С тех пор география охватила десятки стран, а главными традициями остались верность Чехову и непременное присутствие «Чайки».

В этом году в фестивале участвуют коллективы из России, Казахстана, Абхазии, Белоруссии, Сербии и Вьетнама. До 31 мая они покажут в Мелихово более 20 работ. А всего в афише около 30 событий: помимо спектаклей запланированы творческие встречи с артистами Аленой Бабенко, Иваном Стебуновым, Василием Бочкаревым и Юрием Васильевым. Спецпрограмма «Чехов+» по традиции знакомит зрителей с еще одним автором — в этом году она посвящена Михаилу Булгакову, к 135-летию со дня рождения писателя.

Директор музея Анастасия Журавлева убеждена, что отнять Чехова у людей невозможно. По ее словам, фестиваль активно развивается: за три года он вырос с недельной афиши из 15 спектаклей до десятидневного марафона с 25 постановками. В этом году гостей принимают сразу четыре площадки: крытая сцена в центре усадьбы, театральный двор под открытым небом, а также сцены Серпуховского музыкально-драматического и — впервые — Подольского драматического театров.

