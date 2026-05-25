Мик Джаггер сыграет смотрителя маяка в экранизации графического романа

Последние несколько дней фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер снимается в фильме «Три сестры-кровосмесительницы» итальянского режиссера и сценаристки Аличе Рорвахер, сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Кроме него в фильме сыграют Дакота Джонсон и Изабелла Росселлини. Мик Джаггер станет смотрителем маяка, отцом главного героя фильма. Роль его будет небольшой: персонаж по сюжету быстро умирает.

Фильм представляет собой вольную экранизацию одноименного графического романа Одри Ниффенеггер. Главные героини истории — три сестры. Одна из них умная, вторая — красивая, а третья — талантливая.

Итальянские газеты отмечают, что господин Джаггер является частым гостем на Сицилии, где владеет виллой в районе Сиракуз.

Екатерина Наумова