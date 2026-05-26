Ученые доказали способность коров различать лица и голоса людей

С точки зрения коровы, люди — это не безликая масса двуногих существ, которые кормят, поят и заботятся о них. Как установили ученые Национального института сельскохозяйственных исследований Франции, коровы различают лица и голоса людей, которые находятся рядом с ними, и умеют правильно сопоставлять лицо конкретного человека с его голосом.

В исследовании приняли участие 32 коровы выведенной во Франции прим-голштинской породы. Ученые ставили животных перед двумя экранами, на которые выводилось видеоизображение лиц известного и неизвестного им человека, и следили за тем, на какое лицо корова смотрит дольше. Животное смотрело дольше на незнакомого человека. Потом по очереди включали голос одного и другого человека. Когда звучал знакомый голос, коровы смотрели на знакомого человека, и наоборот. Интересно, что когда коровам показывали других коров, то они более внимательно изучали знакомых им по стаду животных, чем незнакомых из другого стада.

С учетом данных исследования, ученые рекомендовали, чтобы на фермах за животными ухаживали знакомые им работники. Это, по их мнению, должно «укрепить взаимоотношения человека и животных» со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями для продукции.

Алена Миклашевская